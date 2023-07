Harry y Meghan quieren dejar su mansión en Montecito, el símbolo de su rebeldía contra la familia real

La compra de esta casa, de 14 millones de dólares y 9 habitaciones en uno de los puntos más exclusivos de California, no dejó dudas de que los duques de Sussex hablaban en serio cuando dijeron que querían llevar una vida totalmente independiente de la familia real británica.

Si muchos en el mundo no sabían de Montecito, y de que allí viven otras celebridades como Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow o Katy Perry , entre muchas otras, se acostumbraron a oír hablar de él desde aquel 2020 en que la pareja compró esta típica casa californiana.

En la prensa británica, que no termina de perdonarle a Harry que se le rebelara a la monarquía y la haya atacado tan duramente, cada vez que se le quiere ridiculizar, se asegura que ha dejado de ser un príncipe británico para convertirse el “el príncipe de Montecito”.