Hepatitis aguda de origen desconocido está en más de 30 países, advierte la ONU, ¿cuáles son?

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) tiene registrados por el momento 132 casos de la hepatitis aguda de origen desconocido en niños en los países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), a fecha de 19 de mayo.

En concreto, ya se han notificado casos en España (26), Austria (2), Bélgica (9), Chipre (2), Dinamarca (6), Francia (2), Grecia (3), Irlanda (13), Italia (35), Países Bajos (6), Noruega (4), Polonia (3), Portugal (12) y Suecia (9).

Además, se han registrado casos esporádicos en otros países del mundo, como Reino Unido (176), Argentina (9), Brasil (44), Canadá (11), Estados Unidos (180), Indonesia (14), Israel (!2) o Japón (12). Así, el número total de casos notificado en todo el mundo de 621, incluidas 14 muertes en Irlanda (1), Indonesia (6), México (1), Palestina (1) y Estados Unidos (5).

El ECDC insiste en que la causa exacta de la hepatitis en estos niños todavía sigue siendo “desconocida”. En algunos casos, particularmente en el Reino Unido, se ha encontrado una posible asociación con la infección por adenovirus, pero también se están investigando otras hipótesis y posibles cofactores. La mayoría de los casos continúan siendo reportados como esporádicos y no vinculados.

Las pruebas de laboratorio han excluido los tipos de hepatitis viral A, B, C, D y E en todos los casos. El organismo asegura que continuará monitoreando este evento a través de vigilancia e inteligencia epidémica y comunicándose directamente con las autoridades de salud pública en los Estados miembros.

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este miércoles 8 de junio, en el marco de la Cumbre Mundial contra la Hepatitis 2022, que ″la nueva estrategia mundial del sector de la salud de la OMS establece nuevas acciones y objetivos para eliminar la hepatitis viral para 2030, impulsando nuevas infecciones y muertes hasta medio millón cada una, a nivel mundial, una reducción del 90 % y 65 %, respectivamente”.

Y se refirió a los avances en la vacunación contra la hepatitis B y en el tratamiento de la hepatitis C, pero enfatizó que la mayoría de los países no estaban en camino de eliminar la hepatitis viral para 2030. ”Se trata de personas, no de números: para 2030, todos necesitan conocimientos y herramientas para prevenir la hepatitis y obtener la atención que necesitan”.

Al abordar el reciente aumento de la hepatitis viral aguda entre los niños, el Dr. Tedros enfatizó que “la OMS está trabajando en estrecha colaboración con los países para el brote de hepatitis viral aguda en los niños pequeños”.

Entre tanto, Devin Razavi-Shearer, gerente sénior de la Fundación del Centro para el Análisis de Enfermedades, afirmó que “si bien los esfuerzos globales para reducir la hepatitis B han sido impresionantes, la falta de apoyo de dosis oportuna para los países de Gavi ha exasperado las disparidades preexistentes a niveles extremos”.

Mohammad Ali, secretario general de la Fundación Nacional del Hígado de Bangladesh hizo una presentación sobre la prevención de la transmisión de madre a hijo y la vacunación contra la hepatitis B de los niños en Bangladesh. “Las vacunas son la mejor manera de controlar la infección de transmisión maternoinfantil “, manifestó, “y los ginecólogos y obstetras deben jugar un papel vital en la prevención de la PTMI, así como las organizaciones de mujeres y niños”.

