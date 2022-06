¿Viruela del mono se puede transmitir por el aire? Esto revela nuevo estudio

Se han confirmado más de 1.000 casos de viruela del mono en 29 países no endémicos.

La viruela del mono, una enfermedad que se ha propagado por el mundo rápidamente, no suele ser mortal, pero puede causar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga.

Luego de presentar los síntomas anteriormente mencionados, aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras; estos suelen desaparecer al cabo de dos o tres semanas.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este miércoles en rueda de prensa que ya se han confirmado más de 1.000 casos de viruela del mono en 29 países no endémicos y avisó que en algunas zonas ya hay transmisión comunitaria.

“No se ha informado de ninguna muerte en esos países, pero sí de muchos casos, de los cuales no solo se producen entre hombres que mantienen sexo con hombres, sino que ya hay casos de transmisión comunitaria y de mujeres infectadas”, señaló Tedros, quien mostró su “preocupación” porque el virus se propague a grupos vulnerables como, por ejemplo, niños o embarazadas.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, afirman que “la viruela del mono se propaga entre las personas principalmente a través del contacto directo con llagas infecciosas, costras o fluidos corporales. También puede propagarse a través de las secreciones respiratorias durante el contacto prolongado cara a cara”.

Asimismo, expresan que “la viruela del mono puede propagarse durante el contacto íntimo entre personas, incluso durante las relaciones sexuales, así como en actividades como besar, abrazar o tocar partes del cuerpo con llagas de viruela del mono. En este momento, no se sabe si la viruela del mono puede propagarse a través del semen o de los fluidos vaginales”.

Andrea McCollum, experta de los CDC en viruela del mono, según informó The New York Times, manifestó que “la infección de la viruela del mono requiere un contacto sostenido realmente estrecho. Este no es un virus que se transmita a varios metros. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de enmarcar esto”.

De otro lado, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) afirmó este jueves que discute con un fabricante de la vacuna contra la viruela humana para examinar la posibilidad de utilizarla contra la viruela del mono, tras la reciente aparición de casos.

La EMA indicó que se puso en contacto con el laboratorio que produce la vacuna Imvanex contra la viruela “por precaución” y así asegurarse que hay reservas suficientes. “Pese a la propagación sin precedentes en Europa, actualmente no se trata de una urgencia de salud pública”, declaró Marco Cavaleri, responsable de la estrategia de vacunación de la EMA, en una rueda de prensa.

La viruela del mono es una enfermedad a menudo benigna, pero generó preocupación la reciente aparición de casos en zonas no endémicas, especialmente en Europa, pero también en Norteamérica y Oriente Medio.

Desde hace un mes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) detectó más de 550 casos en 30 países donde esta enfermedad no era habitual. Considerado menos peligroso y contagioso, el virus de la viruela del mono presenta similitudes con el de la viruela humana, erradicada desde los años 1980, fecha en que cesaron las campañas de vacunación.

La EMA autorizó en 2013 la vacuna Imvanex, fabricada por el laboratorio danés Bavarian Nordic, que no pidió entonces una autorización para utilizarlo contra la viruela del mono. Los datos de ensayos con animales muestran que Imvanex resulta “eficaz” contra la viruela del mono, destacó Cavaleri.