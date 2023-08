Hermana de Villavicencio culpó al Gobierno ecuatoriano por el asesinato del candidato: ‘’Maldito este Gobierno, no hizo nada’'

La familiar del candidato señaló también que: “nosotros perdimos al líder del país, se acabó le mataron a la democracia, mataron al hombre que estaba luchando 20 años por cada uno de ustedes, la lucha, no querían que el Gobierno destape la corrupción, ahora somos nosotros la familia, somos perseguidos muchos años, pero no nos callaran’’.

La hermana del candidato fallecido recordó que ‘ ’arriba hay un Dios justo y la justicia de Dios caerá sobre cada uno de los responsables, si Fernando de callo es su muerte, pero las piedras hablaran Dios no va a quedarse así , aquí están las semillas de todos los ecuatorianos que levantemos la voz, ese hermano, ese líder, ese valiente, son unos cobardes, maldito este Gobierno, no hizo nada, nada para protegerlo’'.

A través de las redes sociales se han evidenciado diferentes videos en los que se muestra la escena de pánico que se vivió cuando se abrió el fuego, las personas corrían por sus vidas, otras se lanzaron al piso, y entre tanto, los gritos de terror, las peticiones de ayuda y los lamentos no cesaron. | Foto: AFP

‘‘Es un complot, ante el mundo denuncio que si algo pasa con nuestras vidas responsabilizamos el Gobierno, a Correa y a todas sus bandas delincuenciales, no nos van a callar ’', dijo.

🚨| URGENTE: La hermana del candidato de derecha en Ecuador, Fernando Villavicencio culpó al gobierno de Guillermo Lasso por su inacción al no brindarle protección frente a las amenazas que recibía. Señaló que el comunista Rafael Correa está implicado en este infame asesinato⚠️ pic.twitter.com/WjLBfkCp0L

