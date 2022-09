“Honraré su memoria apoyando a mi padre”: príncipe Guillermo, tras la muerte de la reina Isabel II

Este sábado 10 de septiembre, los cambios en la monarquía británica han comenzado a establecerse, y tras la proclamación del rey Carlos III, su hijo y primogénito, el príncipe Guillermo aprovechó para emitir su primer comunicado oficial como heredero principal al trono.

En sus palabras, el nuevo príncipe de Gales habló sobre su abuela, la reina Isabel II, haciendo referencia a ella como una mujer sabia y tranquila con la que estaba muy agradecido, pero también aprovechó para remarcar que estaría apoyando a su padre en su nuevo rol como rey.

“El jueves el mundo perdió a una líder extraordinaria, cuyo compromiso con el país, con los reinos y la Commonwealth fueron absolutos. Mucho se hablará en los próximos días sobre el significado de su reinado histórico”, comenzó afirmando el príncipe.

Y agregó: “Yo, sin embargo, he perdido una abuela. Y aunque lamentaré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He contado con el beneficio de la sabiduría y tranquilidad de la Reina. Mi esposa ha tenido también veinte años de guía y apoyo. Mis tres hijos han pasado vacaciones con ella y han creado recuerdos que durarán toda su vida”, dando detalles sobre los momentos que había pasado con su abuela, además de los lazos que compartieron los hijos del heredero al trono con la reina Isabel II.

La misiva, en su mayoría, hizo referencia al amor y tristeza que el príncipe sentía por la muerte de la reina, y entre sus comentarios y agradecimientos, también aprovechó para resaltar la extensa labor que la monarca realizó durante los 70 años de mandato.

“Le agradezco la amabilidad que nos mostró a mi familia y a mí. Y le agradezco en nombre de mi generación por dar un ejemplo de servicio y dignidad en la vida pública. Mi abuela dijo que el dolor era el precio que pagamos por el amor. Toda la tristeza que sentiremos en las próximas semanas será testimonio del amor que sentimos por nuestra extraordinaria reina”, expresó el príncipe de Gales.

Y con sus palabras, concluyó haciendo referencia al papel de su padre en el trono, afirmando que, en honor a su abuela, la reina Isabel II, estaría presente para apoyar al rey Carlos III en todo lo que tuviera a su alcance, sin embargo, fueron las únicas palabras que emitió para el ahora rey de Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones.

“Honraré su memoria apoyando a mi padre, el Rey, en todo lo que pueda”, sentenció el príncipe Guillermo.

pic.twitter.com/BDm2ZR34Uz — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 10, 2022

El emotivo primer discurso de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra

Carlos III fue proclamado oficialmente como nuevo rey del Reino Unido. En su primer discurso, el monarca británico destacó que es “profundamente consciente” de “los deberes y enormes responsabilidades” que heredó tras el fallecimiento de su madre, Isabel II.

La ceremonia se llevó a cabo en el palacio de San Jaime, ubicado en el centro de Londres. En dicho recinto, el Consejo de Ascensión estuvo a cargo de la proclamación de Carlos III, de 73 años, como nuevo rey.

Tras anunciar el fallecimiento de la reina Isabel II, el ahora rey Carlos III aseveró que su deceso suponía una “pérdida irreparable”. En tal virtud, el nuevo monarca británico dijo: “Tanto a este reino como a la amplia familia de naciones de la que es parte, mi madre dio un ejemplo de amor y servicio altruista”.

“El reinado de mi madre fue inigualable por su duración, dedicación y devoción. Incluso mientras estamos de luto debemos dar gracias por su leal vida. Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y pesadas responsabilidades de la soberanía, que ahora se me transmiten”, expresó el rey Carlos III en su primer discurso tras la proclamación.

Carlos III prometió que trabajará para seguir el inspirador ejemplo que se le ha dado a la hora de mantener el gobierno constitucional y buscar la paz, armonía y prosperidad de los pueblos de estas islas, los reinos de la Commonwealth y los territorios de todo el mundo.

El nuevo monarca incidió en que ejercerá sus funciones “guiado por el consejo de sus parlamentos electos” y trasladó su agradecimiento a su esposa, Camilla Parker Bowles, por su “constante apoyo”. “A la hora de llevar a cabo la enorme tarea que ha recaído sobre mí, a la que dedicaré lo que me queda de vida, rezo para la guía y ayuda de Dios Todopoderoso”, puntualizó.

El discurso fue leído minutos después de ser proclamado formalmente como nuevo rey de Inglaterra tras una ceremonia celebrada en el palacio de St. James.