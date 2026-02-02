Mundo

Hospital de Barcelona completó primer trasplante de cara de donante que recibió la eutanasia

Tras un grave accidente durante un viaje, la mujer sufrió una dura infección en la que asegura que “ahora mi vida empieza a mejorar un poco”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
2 de febrero de 2026, 3:39 p. m.
Una paciente que recibió el trasplante en el Hospital Vall d'Hebron el 2 de febrero de 2026 en Barcelona.
Una paciente que recibió el trasplante en el Hospital Vall d'Hebron el 2 de febrero de 2026 en Barcelona. Foto: Europa Press via Getty Images

El Hospital Universitario Vall d’Hebron, en Barcelona, alcanzó un nuevo hito en la medicina al realizar el primer trasplante facial del mundo a partir de una donante fallecida mediante eutanasia, un procedimiento de altísima complejidad que abre una nueva etapa en el ámbito de los trasplantes y la cirugía reconstructiva avanzada.

La intervención consistió en un trasplante parcial de rostro y requirió la participación de alrededor de cien profesionales médicos, entre cirujanos, anestesiólogos, personal de enfermería y especialistas en microcirugía. La operación se extendió durante aproximadamente 24 horas y se apoyó en técnicas de microcirugía neurovascular, necesarias para conectar vasos sanguíneos, músculos y nervios de dimensiones milimétricas.

Implante de corazón mecánico en Barranquilla, la nueva esperanza de vida para los pacientes cardíacos en Colombia

Al presentar el procedimiento, la directora sanitaria del hospital, Maria José Abadías, subrayó la “extraordinaria generosidad del donante”, así como el “esfuerzo colectivo” que implicó la intervención. También expresó el “orgullo” del centro por el trabajo realizado por los equipos implicados, destacando el carácter excepcional del trasplante.

Durante la rueda de prensa, los profesionales que participaron en la operación explicaron cómo se realizó el primer trasplante de cara del mundo de un donante eutanasiado.
Durante la rueda de prensa, los profesionales que participaron en la operación explicaron cómo se realizó el primer trasplante de cara del mundo de un donante eutanasiado. Foto: Europa Press via Getty Images

Vall d’Hebron se consolida así como uno de los centros de referencia en este campo. De los seis trasplantes faciales realizados en España, tres han tenido lugar en este hospital. A escala global, este tipo de cirugía sigue siendo poco frecuente: solo 54 trasplantes de cara se han llevado a cabo en el mundo, en una veintena de centros especializados.

Estados Unidos

Millonario recaudo en el primer fin de semana del documental de Melania Trump

Estados Unidos

¿Sin boda no hay apellido paterno? El estado de EE. UU. donde los hijos de padres no casados solo llevan el apellido de la mamá

Mundo

Irán amenazó al mundo con una “guerra regional” y dice estar listo para luchar contra Estados Unidos

Estados Unidos

‘Lluvia de iguanas’: el frío hizo que estos animales cayeran al suelo en Estados Unidos

Mundo

Nueva moneda en República Dominicana: comenzará a circular en febrero

Mundo

Irán comienza negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear. Esto puede pasar

Mundo

Costa Rica tiene presidenta: la derechista Laura Fernández gana las elecciones

Mundo

Escándalo en España: Delcy Rodríguez habría compartido información sobre financiación irregular de un partido político

Tecnología

Sale a la luz un nuevo fraude telefónico: si ve las numeraciones “807”, no llame ni conteste porque podría perder mucho dinero

Mundo

La posible causa del choque de trenes en España que dejó más de 40 muertos: revelan el resultado de la investigación preliminar

La paciente receptora, Carme, compareció en rueda de prensa para agradecer al equipo médico. “Estoy aquí hoy para darles las gracias”, afirmó. Hace dos años sufrió una infección bacteriana que derivó en necrosis de los tejidos faciales, lo que obligó a su ingreso en cuidados intensivos. Tras superar la fase crítica, se encontró con secuelas severas que le impedían comer y respirar correctamente, afectando de manera profunda su calidad de vida.

Día Mundial de la Donación de Órganos: hablar de donar vida es un acto de amor y conciencia

“Ahora mi vida empieza a mejorar un poco”, explicó. “Después de cuatro meses, puedo hablar, comer y beber de nuevo”, relató, al describir los primeros resultados del trasplante.

El equipo médico y la paciente trasplantado, en el Hospital Vall d'Hebron, el 2 de febrero de 2026, en Barcelona, ​​Cataluña, España.
El equipo médico y la paciente trasplantado, en el Hospital Vall d'Hebron, el 2 de febrero de 2026, en Barcelona, ​​Cataluña, España. Foto: Europa Press via Getty Images

El doctor Joan-Pere Barret, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Vall d’Hebron, explicó que el trasplante facial se indica cuando el paciente ha perdido estructuras esenciales del rostro que no pueden ser restauradas mediante técnicas convencionales. “Un rostro trasplantado que no siente ni se mueve no es más que una máscara”, señaló, al detallar que la cirugía implica trabajar con tejidos complejos y con nervios de apenas 0,2 milímetros de diámetro, que deben localizarse y conectarse con extrema precisión.

El trasplante presentado este lunes fue además el primero en el mundo en el que se pudo realizar una planificación en 3D tanto del donante como de la receptora, un avance técnico clave para aumentar la precisión y seguridad de una de las cirugías más complejas de la medicina moderna.

Más de Mundo

x

Millonario recaudo en el primer fin de semana del documental de Melania Trump

La paciente que recibió el trasplante en el Hospital Vall d'Hebron el 2 de febrero de 2026 en Barcelona, ​​Cataluña, España.

Hospital de Barcelona completó primer trasplante de cara de donante que recibió la eutanasia

En Indiana, si los padres no están casados y no existe reconocimiento legal de paternidad, el bebé es registrado inicialmente solo con el apellido de la madre.

¿Sin boda no hay apellido paterno? El estado de EE. UU. donde los hijos de padres no casados solo llevan el apellido de la mamá

.

Irán amenazó al mundo con una “guerra regional” y dice estar listo para luchar contra Estados Unidos

Día mundial de la vida silvestre.

‘Lluvia de iguanas’: el frío hizo que estos animales cayeran al suelo en Estados Unidos

x

Nueva moneda en República Dominicana: comenzará a circular en febrero

Banderas de Estados Unidos e Irán

Irán comienza negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear. Esto puede pasar

x

Costa Rica tiene presidenta: la derechista Laura Fernández gana las elecciones

Donald Trump reaccionó en redes sociales tras una broma de Trevor Noah en los Grammy, amenazando con una demanda por difamación.

Trump estalla tras los Grammy y amenaza con demandar a Trevor Noah por broma sobre Epstein

Gustavo Petro llega a Washington D.C

Presidente Gustavo Petro llegó a Washington para esperado encuentro con Donald Trump: así será su primer día en EE. UU.

Noticias Destacadas