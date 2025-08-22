Suscribirse

Imágenes de Kim Jong-Un llorando en ceremonia de condecoración le dan la vuelta al mundo

Al mandatario se le vio conmovido después de los homenajes públicos a las tropas norcoreanas que combatieron en Rusia.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

22 de agosto de 2025, 5:22 p. m.
Kim Jong Un llora por los caídos de su ejército
Kim Jong-Un llora por los caídos de su ejército | Foto: Getty Images

El líder norcoreano, Kim Jong Un, derramó lágrimas mientras consolaba a las familias de los soldados que fallecieron en el frente de batalla ruso. Medios estatales reportaron que Kim presidió una ceremonia donde condecoró a los soldados supervivientes y consoló a los hijos de los caídos.

Durante el evento, Kim elogió a las tropas por su “heroico” desempeño y por la “liberación de Kursk”, una hazaña que, según él, demostró la fortaleza del Ejército norcoreano.

Contexto: Trump asegura que Estados Unidos tendrá relaciones con la Corea del Norte de Kim Jong-un
Kim Jong-Un en ceremonia por los caídos en la guerra
Kim Jong-Un en ceremonia por los caídos en la guerra | Foto: AFP

Frente a un muro que recordaba a los soldados caídos, Kim Jong Un, visiblemente conmovido, abrazó a los hijos de los difuntos.

La agencia de noticias estatal KCNA informó que Kim, acompañado de sus generales, asistió a un concierto y a un banquete en honor a los soldados que regresaron de Rusia, a los que también se invitó a sus familiares.

Estos actos fueron parte de los homenajes públicos a las tropas norcoreanas que combatieron en Rusia. Kim calificó la misión en el extranjero como “victoriosa”, aunque no se sabe si esto significa el fin de su participación en el conflicto.

De un total de 15,000 soldados norcoreanos enviados a Ucrania, unos 600 perdieron la vida, según una evaluación de inteligencia de Corea del Sur.

Contexto: Las lágrimas de Kim Jong-un, uno de los hombres más despiadados del mundo

Se cree que Corea del Norte está preparando un nuevo envío de tropas. La televisión estatal norcoreana difundió el viernes un video que, supuestamente, mostraba a soldados norcoreanos en combate junto a las fuerzas rusas en la región de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania.

El video, aunque sin fecha, proporcionaba los nombres y edades de los soldados, y detallaba la manera en que habían muerto en acción.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo porque Kim Jong-Un mostró una faceta más emocional, lo que no es habitual en un líder tan hermético.

Este gesto, junto con la entrega de medallas y la celebración de un banquete y un concierto, sirve para presentar a los soldados como héroes que han logrado una “conclusión victoriosa”, reforzando el orgullo nacional.

Contexto: El grave accidente de un poderoso destructor naval norcoreano que dejó en “ridículo” a Kim Jong-un

Para Rusia, este despliegue ha sido crucial para compensar sus propias pérdidas y asegurar un suministro constante de tropas y millones de proyectiles de artillería que también han sido provistos por Corea del Norte. Para el régimen de Kim Jong-Un, la alianza le ha dado acceso a recursos económicos y tecnológicos, además de una oportunidad para probar sus armas y tácticas en combate.

La cooperación militar entre ambos países se ha profundizado más allá del suministro de armas, incluyendo ahora la participación directa de miles de soldados norcoreanos en el frente.

