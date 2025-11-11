Impactante accidente aéreo en concurrida frontera quedó registrado en video

Un avión de carga del Ejército de Turquía se estrelló este martes, 11 de noviembre, en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, según confirmó el Ministerio de Defensa turco, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o sobre las causas del siniestro.

La cartera ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X que “un avión militar de carga C-130 que iba de Azerbaiyán a Turquía se ha estrellado en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán”, antes de asegurar que ya hay esfuerzos de búsqueda y rescate en marcha “en coordinación” con las autoridades de ambos países.

Por el momento, las autoridades de Azerbaiyán y Georgia no se han pronunciado sobre el siniestro, sin que haya detalles sobre el punto concreto de la frontera en el que se habría estrellado el aparato.

Un vídeo impactante que circula en los medios azerbaiyanos parece mostrar al avión girando horizontalmente mientras caía del cielo, levantando una gran nube de humo negro tras estrellarse.

Unas grabaciones que, al parecer, fueron realizadas en el sitio del siniestro mostraban los restos carbonizados aún en llamas, mientras varias personas observaban la escena desde un campo cercano.

El Ministerio de Defensa de Turquía solicitó a los medios de comunicación abstenerse de difundir las imágenes del accidente.

Por su parte, el presidente Recep Tayyip Erdogan informó que Turquía colaboraba con las autoridades de Georgia “para localizar los restos del avión”, y manifestó su pesar “por nuestros mártires”, de acuerdo con la agencia estatal de noticias Anadolu.

A través de una publicación en X, el mandatario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, transmitió sus condolencias al presidente turco.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, mantuvo una conversación telefónica con su homóloga georgiana, Maka Bochorishvili, acerca de las labores de búsqueda y rescate, según indicó el ministerio en un comunicado oficial, según reportó Insider Paper.

Imagen del lugar donde los equipos de rescate llegaron a los restos del avión de carga militar turco en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán el 11 de noviembre de 2025. Un avión de carga militar C-130 turco, procedente de Azerbaiyán, se estrelló en Georgia el martes. Según el Ministerio de Defensa turco, la aeronave transportaba a 20 personas, incluida la tripulación. | Foto: Anadolu via AFP

El ministerio turco pidió a la prensa “no publicar imágenes” del accidente. Varios videos que supuestamente muestran el momento del accidente comienzan a circular en la red X.

Dos videos tomados desde diferentes lugares muestran la misma aeronave cayendo en picado y dejando una estela de humo a su paso, antes de estrellarse a lo lejos.

El Ministerio del Interior de Georgia precisó que el accidente se produjo en la región de Sighnaghi, en el este de Georgia, unos cinco kilómetros después de cruzar la frontera.

