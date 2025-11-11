Suscribirse

MUNDO

Impactante accidente aéreo en concurrida frontera quedó registrado en video

Las autoridades de Azerbaiyán y Georgia no se han pronunciado sobre el siniestro.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
12 de noviembre de 2025, 2:20 a. m.
Un avión de carga militar turco C-130 se estrelló en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán
Un avión de carga militar turco C-130 se estrelló en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán. | Foto: X/@AlertaMundoNews

Un avión de carga del Ejército de Turquía se estrelló este martes, 11 de noviembre, en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, según confirmó el Ministerio de Defensa turco, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o sobre las causas del siniestro.

La cartera ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X que “un avión militar de carga C-130 que iba de Azerbaiyán a Turquía se ha estrellado en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán”, antes de asegurar que ya hay esfuerzos de búsqueda y rescate en marcha “en coordinación” con las autoridades de ambos países.

Por el momento, las autoridades de Azerbaiyán y Georgia no se han pronunciado sobre el siniestro, sin que haya detalles sobre el punto concreto de la frontera en el que se habría estrellado el aparato.

Un vídeo impactante que circula en los medios azerbaiyanos parece mostrar al avión girando horizontalmente mientras caía del cielo, levantando una gran nube de humo negro tras estrellarse.

Unas grabaciones que, al parecer, fueron realizadas en el sitio del siniestro mostraban los restos carbonizados aún en llamas, mientras varias personas observaban la escena desde un campo cercano.

El Ministerio de Defensa de Turquía solicitó a los medios de comunicación abstenerse de difundir las imágenes del accidente.

Contexto: Desastre aéreo en Coral Springs: se investigan las causas del accidente en Florida de un vuelo de socorro

Por su parte, el presidente Recep Tayyip Erdogan informó que Turquía colaboraba con las autoridades de Georgia “para localizar los restos del avión”, y manifestó su pesar “por nuestros mártires”, de acuerdo con la agencia estatal de noticias Anadolu.

A través de una publicación en X, el mandatario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, transmitió sus condolencias al presidente turco.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, mantuvo una conversación telefónica con su homóloga georgiana, Maka Bochorishvili, acerca de las labores de búsqueda y rescate, según indicó el ministerio en un comunicado oficial, según reportó Insider Paper.

Imagen del lugar donde los equipos de rescate llegaron a los restos del avión de carga militar turco en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán el 11 de noviembre de 2025. Un avión de carga militar C-130 turco, procedente de Azerbaiyán, se estrelló en Georgia el martes. Según el Ministerio de Defensa turco, la aeronave transportaba a 20 personas, incluida la tripulación.
Imagen del lugar donde los equipos de rescate llegaron a los restos del avión de carga militar turco en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán el 11 de noviembre de 2025. Un avión de carga militar C-130 turco, procedente de Azerbaiyán, se estrelló en Georgia el martes. Según el Ministerio de Defensa turco, la aeronave transportaba a 20 personas, incluida la tripulación. | Foto: Anadolu via AFP

El ministerio turco pidió a la prensa “no publicar imágenes” del accidente. Varios videos que supuestamente muestran el momento del accidente comienzan a circular en la red X.

Dos videos tomados desde diferentes lugares muestran la misma aeronave cayendo en picado y dejando una estela de humo a su paso, antes de estrellarse a lo lejos.

El Ministerio del Interior de Georgia precisó que el accidente se produjo en la región de Sighnaghi, en el este de Georgia, unos cinco kilómetros después de cruzar la frontera.

“Se ha abierto una investigación”, añadió en un comunicado, en el que prometió publicar próximamente “información detallada sobre el incidente”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Filipinas se recupera de la devastación por el tifón que dejó 25 muertos: estas son las imágenes

2. Último informe de Richard Ríos preocupa en Selección Colombia: justo antes del amistoso con Nueva Zelanda

3. Veterano con prótesis demanda a Delta por ser discriminado durante vuelo: “Me veían como una carga”

4. ELN admite ataque al gobernador de Arauca: “Dispararon con ligereza” y ofrece disculpas por el incidente

5. ¿Pruebas nucleares secretas?: este fue el mensaje de Rusia a Estados Unidos tras ensayos de armas atómicas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turquía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.