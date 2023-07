Impactantes filas en las gasolineras de Cuba tras la falta de combustible

Cuba atraviesa una de las crisis económicas más cruciales, los conductores de la isla deben hacer largas filas frente a las bombas de gasolina para llenar el depósito de sus vehículos.

Según un informe de DW frente a las bombas de gasolina los ciudadanos no tienen más opción que llenarse de paciencia tras las largas filas que se presentan.

Cuba pide ayuda a Rusia



Ante las largas colas que los conductores cubanos sufren en las gasolineras, Rusia anuncia que suministrará al país 30.000 barriles de petróleo diarios.



Según relatan en dicho video, una funcionaria del Gobierno reparte números entre las personas que se encuentran haciendo fila, cuando les llega el turno, les llega un mensaje en el celular.

Sin embargo señalan que cuando llegan a su turno, se encuentran con la noticia de que no hay combustible.

‘’A la mayoría se les va los números porque no avisan y muchos problemas este sistema no esta bien creado, le falta’', dice un ciudadano en el video de DW.

Asimismo destacan que de fondo la situación es la escasez de combustible y resalta que Cuba depende de la exportación de petróleo para garantizar dicho suministro, esto con Venezuela disminuyendo sus ventas de crudo a la isla.

Ante esto el Gobierno de Cuba, recurrió a un viejo socio, Rusia.

Moscú por su parte anunció que va a suministrar 30.000 barriles de petróleo diario.

Según la agencia AFP, Rusia informó el pasado lunes que recortará sus exportaciones de petróleo en 500.000 barriles por día en agosto, una medida orientada a “equilibrar el mercado” que coincide con el anuncio de Arabia Saudita de que prolongará una reducción de su producción.

“En el marco de los esfuerzos para equilibrar el mercado, Rusia va a reducir voluntariamente sus ventas a los mercados petroleros en 500.000 barriles por día en agosto, recortando las exportaciones en esa cantidad”, declaró el vice primer ministro ruso, a cargo de la cartera de Energía, Alexander Novak.

Arabia Saudita informó por su parte este lunes que va a mantener en agosto una reducción de su oferta de más de un millón de barriles diarios adoptada en julio y que puede ser “prolongada”, según la agencia de noticias oficial del reino, que citó una fuente del Ministerio de Energía.

Ambos países forman parte del cartel petrolero OPEP+ y este tipo de estrategias están orientadas a reducir la oferta en los mercados para impulsar los precios.

En febrero Rusia anunció un recorte de su producción de crudo de 500.000 barriles diarios, una medida que dijo que se mantendrá hasta finales de 2024. La decisión anunciada este lunes afecta a las exportaciones, no a la producción.

Los precios del petróleo, que abrieron al alza este lunes tras anuncios de recortes de producción y exportación por parte de Arabia Saudita y Rusia, respectivamente, terminaron finalmente a la baja ante cierto pesimismo sobre la demanda.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre, en su primer día como contrato de referencia, perdió 1,00% a 74,65 dólares en Londres.

En tanto el barril de West Texas Intermediate (WTI) para agosto perdió 1,20% y quedó por debajo de los 70 dólares en Nueva York, a 69,79 dólares.

La cadena BBC también relata los reclamos de los ciudadanos de Cuba en estos momentos, donde señala que un taxista cubano llegó un punto en que el Estado tuvo que organizar las colas de conductores en grupos de WhatsApp.

‘‘Un funcionario recoge los contactos de los conductores y les da un número. Cuando les toca el turno de llenar, les contactan para acudir con su carro’', señala el medio.

“Tengo el número 426″, explica Jorge mientras maneja hacia una gasolinera en La Habana tras haber recibido el aviso.

Pero cuando llega a su posición no hay petróleo. El tanquero no llegó. “No sé por qué me pidieron venir”, se queja Jorge.

Arabia Saudita anunció que prolongó a agosto su recorte voluntario de producción de un millón de barriles por día, y señaló que podría extenderlo en el tiempo, dijo el Ministerio de Energía citado por la agencia de prensa oficial.

Moscú en tanto piensa reducir sus exportaciones en 500.000 barriles diarios, aseguró el vice primer ministro Alexandre Novak, citado por agencias de prensa rusas.

