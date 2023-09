Inclusión en Cancún: los proyectos que le abren las puertas a los adultos mayores, personas con capacidades especiales y más

Cancún, en México, es un líder turístico. Se trata de una de las ciudades preferidas por millones de personas en el mundo para desconectarse y tomar unos días de descanso.

Las cifras no mienten: tan solo en el primer trimestre de este año, el Aeropuerto Internacional de Cancún movilizó 8.4 millones de pasajeros, contra 7 millones que llegaron en el mismo periodo de 2022.

A la par con eso, la infraestructura hotelera no se detiene. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México, Cancún ya tiene más de 43.000 habitaciones y espera sumar por lo menos otras 3.000 más en los próximos meses.

La apertura de nuevos alojamientos o el aumento de habitaciones en aquellos que han remodelado sus instalaciones, también ha implicado mayores ofertas de empleo. Y esta ha sido una oportunidad que han aprovechado varios hoteles para desarrollar proyectos muy especiales de inclusión. SEMANA tuvo la oportunidad de conocer algunos de ellos y hablar con sus protagonistas.

Vista panorámica aérea de la zona hotelera de Cancún en México. | Foto: Getty Images

We-Grandparents, la inclusión para los adultos mayores

Breathless Cancún Soul, ubicado en la zona hotelera y con más de 400 suites, lanzó hace un año un proyecto laboral enfocado en los adultos mayores. We-Grandparents tiene el objetivo de contratar personas que por su edad ya no son empleadas, o que quieren continuar con las actividades laborales a pesar de que ya se pensionaron. En la actualidad, el Breathless cuenta con diez adultas mayores entre los 63 y 79 años.

“Surgió con la idea de crear acciones que realmente transformen a la sociedad. Se trata de un proyecto personalizado, porque cada una de nuestras abuelitas decidió dónde estar y cuántas horas. Para muchas, incluso, se trata de su primer empleo, así que el cambio fue radical. Ellas nos llenan de energía y de vida, cómo no tienen idea. Estoy orgullosa de decir que en Cancún somos pioneros de dar empleo a los adultos mayores”, reveló Suelen López, gerente de recursos humanos.

Una de esas mujeres es Marina, quien está próxima a cumplir 79 años, y también, sus primeros 12 meses trabajando en el hotel.

Marina, una de las adultas mayores que hace parte del proyecto 'We-Grandparents'. | Foto: Cortesía Breathless Cancún Soul

“Estoy muy contenta, muy agradecida. Gracias a eso yo tengo una vida muy útil. Los hijos se van a pasear o se van al trabajo, entonces los abuelos nos quedamos en casa. Y aunque es lindo estar en el hogar, no lo es permanentemente. Qué mejor para nosotros que tener esta oportunidad y yo por lo menos voy a seguirlo haciendo hasta que se pueda”, manifiesta Marina.

Esta abuelita, quien tiene la labor de apoyar a sus compañeros en el spa del hotel, afirma que su familia se ha mostrado muy feliz por su regreso al mundo laboral. En realidad, fue una de sus hijas quien la impulsó a tomar la decisión.

“Ella vio la convocatoria y me animó a presentarme. Lamentablemente, ya no está conmigo, pero fue ella quien me preparó este camino. Y este camino lo agradezco”, afirma.

Olga, de 70 años, es otra de las abuelas que hace parte de este programa. Ella llegó a este proyecto pensado que era una broma, pero terminó llevándose una gran sorpresa.

“Fue mi hijo el que me mandó un mensaje por WhatsApp con la convocatoria. Al principio no le creí, pensé que estaba bromeando, y por eso hasta llamé al hotel para saber qué tan cierto era. Para mí asombro, realmente había vacantes para adultos mayores. Ahora estoy en la parte de recepción, siempre pendiente de la llegada de los huéspedes”, señala Olga.

Los adultos mayores deciden cuántas horas trabajar y en qué áreas. | Foto: Cortesía Breathless Cancún Soul

Cromosoma 21, el mundo laboral visto desde otros ojos

Breathless se prepara para el lanzamiento de un siguiente proyecto. Se llama Cromosoma 21 y con este buscan dar oportunidades laborales a personas con síndrome de Down.

“Se trata de un proyecto bastante ambicioso porque requerimos de un entrenamiento especial para los 700 colaboradores que somos. Nosotros necesitamos saber cómo tratarlos, cómo enfocar sus tareas. Estamos trabajando de la mano con el centro terapéutico El espacio de Michelle, quienes nos están dando sus conocimientos para poder adaptarnos a ellos. Ellos nos contaron que las personas con síndrome de down necesitan actividades estructuradas y repetitivas, así que nos van a estar ayudando en el área de alimentos y bebidas, y servicio a cuartos”, aseguró Suelen.

En ese sentido, los colaboradores primero recibirán las capacitaciones y después se procederá al reclutamiento de los futuros compañeros. “Aquí, no seremos nosotros quienes realizaremos las entrevistas, sino los profesionales de El espacio de Michelle. Luego de esto vendrá la formación de los jóvenes seleccionados y finalmente, les daremos la bienvenida a este, que más que un lugar para trabajar, será un segundo hogar”, sumó la gerente.

“El objetivo a futuro es dar oportunidades a otras personas, con otro tipo de capacidades especiales. Cambiar el mundo parece ambicioso, pero sí lo hacemos poco a poco, podemos hacer grandes diferencias”, concluyó Suelen.

El síndrome de Down es un trastorno genético en el que una persona nace con un cromosoma extra. | Foto: Getty Images

Empleo para quienes no tienen experiencia

Cuando un joven sale al mundo laboral, el primer conflicto al que se enfrenta es a no ser contratado por falta de experiencia. Pensando en esto se creó el proyecto Rise High, el cual se está llevando a cabo en otros alojamientos de Cancún con el objetivo de dar oportunidades a todos aquellos que tienen ganas de comerse el mundo, pero que creen que no pueden hacerlo por falta de experiencia y recursos.

“Los hoteles de Playa Mujeres nos estamos estrenando este año en el proyecto junto al Dreams Zafiro que está en la Rivera Maya y Dreams Vista que también está en Cancún. Invitamos a que se integraran personas jóvenes, que no tuvieran mucha experiencia y que quisieran capacitarse en el tema de hotelería. Este es un proyecto enfocado a quienes no tienen experiencia y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Trabajamos de la mano con World Vision y ellos se encargaron de reclutar a los candidatos y presentarlos en los hoteles. Ellos no debían tener conocimientos hotelería, solo ganas de aprender”, contó Carla Macías, gerente de recursos humanos de los hoteles Dreams y Secrets Playa Mujeres.

El proyecto 'Rise High' busca que los jóvenes en Cancún tengan más oportunidades laborales. | Foto: Getty Images / Hispanolistic

Estos jóvenes tienen la oportunidad de capacitarse durante tres meses y enfocarse en una labor en particular. Sin embargo, esto no se queda solamente allí, “ya que lo que realmente queremos es que después de estos meses ellos se queden a trabajar con nosotros”, explicó Carla.

El programa consiste en realizar trabajo de campo de lunes a jueves durante ocho horas en el área que han elegido con anterioridad, y los viernes se dedican por completo a una capacitación teórica. Ellos se forman en hotelería, pero además de eso, reciben clases de inglés, ya que al tratar con turistas de otras partes del mundo se convierte en una necesidad de primera mano aprender otro idioma.

Cabe mencionar que ellos ganan un salario por capacitarse y hacer sus respectivas labores en los hoteles. “Es exactamente el mismo sueldo que reciben sus colegas”, contó la gerente de recursos humanos.

Uno de esos jóvenes es Eduardo, quien a sus 22 años empezó a apoyar en el área de pastelería y panadería. “Al comienzo tuve tanto miedo, porque no entendía nada, no sabía a qué me estaba enfrentando, pero con el tiempo me di cuenta de que tenía un talento, que me gustaba decorar los pasteles y seguir al pie de la letra las recetas. Aquí me di cuenta de que puedo lograr todo”.