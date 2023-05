Increíble: buceador sobrevivió luego de ser tragado por una ballena jorobada

- Foto: LightRocket via Getty Images

En la costa de Cape Cod (Massachussets), una ballena jorobada se tragó a un buceador que se dedicaba a la pesca de langostas. Michael Packard, de 56 años, reveló la estremecedora experiencia para WTBZ -News. Allí, contó que se encontraba buceando a 14 metros de profundidad cuando sintió un golpe y todo se había oscurecido.

El hombre señaló que en el momento pensó que había sido tragado por un tiburón, sin embargo, se dio cuenta que había sido una ballena porque no había dientes afilados ni dolor.

“Estoy en la boca de una ballena y me está intentando tragar. Podía sentir que me desplazaba y los músculos presionando a mi alrededor. Pensé que no lo contaba. ¡Estoy frito. Estoy muerto!… y pensé en mis hijos. Tienen solo 12 y 15 años”, contó para el noticiero.

No obstante, Packard contó con suerte, pues la ballena lo escupió. El buceador cuenta que estuvo entre unos 30 y 40 segundos dentro de la boca del animal, pero salió casi que ileso. Además, contó que había logrado sobrevivir gracias a que tenía el respirador de buceo.

Por su parte, uno de los pescadores que se encontraban con él contó que “cuando lo sacamos del agua estaba muy nervioso. Joe, he estado en la boca de una ballena, nos dijo”. Luego fue llevado a un centro asistencial para hacer las valoraciones respectivas.

Hombre rompe récord mundial al permanecer más de 74 horas viviendo bajo el agua

Retando a la naturaleza, un profesor de la Universidad del Sur de Florida identificado como Joseph Dituri, quien además es exmiembro de la Marina de EE. UU., ha pasado a la historia, consignando su nombre en el libro de los récord Guinness, al ser el hombre que ha reportado la mayor permanencia debajo del agua, al lograr pasar más de 74 días viviendo en la profundidad del mar.

El logro, conseguido en inmediaciones de un refugio submarino ubicado en los Cayos de Florida, hace parte de un plan del mismo hombre por lograr permanecer en dichas condiciones por espacio de 100 días.

Según refieren medios internacionales, el récord mundial se logró luego de superar la anterior marca, que reposaba en manos de dos profesores de la Universidad de Tennesse, identificados como Bruce Cantrell y Jessica Fain, quienes consiguieron una permanencia de 73 días, 2 horas y 34 minutos; un logro también conseguido en el estado de Florida.

Según refieren medios internacionales, el récord mundial se logró luego de superar la anterior marca, que reposaba en manos de dos profesores de la Universidad de Tennesse, identificados como Bruce Cantrell y Jessica Fain, quienes consiguieron una permanencia de 73 días, 2 horas y 34 minutos; un logro también conseguido en el estado de Florida. - Foto: Pantherstock

La motivación que llevó al profesor Joseph Dituri, a buscar esta hazaña, está inspirada en “inspirar a las generaciones venideras” además de aprender “cómo funciona el cuerpo humano en entornos extremos”

En medio de la celebración de su récord, el científico publicó la hazaña a través de sus redes sociales, recordando que el camino para la consecución de este logro comenzó el pasado mes de marzo, en medio de un experimento para analizar las respuestas físicas a altas presiones presión por parte del agua.

El experimento

Sobre el experimento adelantado por el profesor Dituri, ahora conocido como el Dr. Mar Profundo, se ha revelado que esto se logró al interior de un refugio ubicado a 9,15 metros de profundidad, y que el espacio habitado por el hombre consiste en un área de 9,3 metros cuadrados.

En medio de su hazaña, el hombre no detuvo su actividad docente, pues desde el refugio, según detallan medios internacionales, avanzó en su tarea de impartir clases de Ingeniería Biomédica; ejercicio que se desarrolló a través de plataformas online.

Para los científicos, la hazaña alcanzada por el profesor va más allá de un simple logro o récord, pues su investigación refiere importantes datos para investigaciones que incluso pueden ser aplicables en el marco de los estudios sobre la vida en el espacio.