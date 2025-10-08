Indonesia entra en alerta tras detectar cargamento de camarones radiactivos exportados a EE. UU.

El gobierno de Indonesia reforzó los controles en una zona industrial de la isla de Java, donde se detectó un foco de contaminación radioactiva recientemente, que afectó a un cargamento de camarones exportados a Estados Unidos, informó este miércoles un portavoz de AFP.

La administración sanitaria estadounidense anunció en agosto que retiró unos paquetes de camarones congelados importados desde Indonesia, al comprobar que estaban contaminadas con el isótopo radioactivo Cesio 137.

El cesio-137 es un isótopo radiactivo sintético del cesio, que se utiliza en dispositivos médicos y de medición, resulta extremadamente peligroso para la salud por la radiación que emite y puede causar daños irreparables en la médula ósea, el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de cáncer.

Camarones contaminados con cesio-137 | Foto: VCG via Getty Images

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés), comunicó que el nivel de cesio-137 que contenían los camarones era una cantidad por debajo de lo que podría considerarse realmente peligroso, sin embargo, manifestó que el isótopo podría ser “un problema potencial para la salud” para las personas que estén expuestas prolongadamente.

Los camarones contaminados venían en paquetes de la marca Great Value, que se podían encontrar en tiendas Waltmart de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental.

Tras la apertura de una investigación, se supo que el foco de contaminación se encontraba en un área industrial de Cikande, a 60 km al oeste de Yakarta.

Al menos 22 instalaciones de esa zona están contaminadas, indicó Bara Hasibuan, portavoz de la célula de crisis puesta en marcha por el gobierno.

Camarón | Foto: Getty Images

“Reforzamos las restricciones de circulación en la zona y seguimos buscando para inspeccionar la instalación donde se pudo producir la contaminación”, explicó.

Los empleados de la zona y los vecinos de los alrededores fueron examinados por médicos y nueve personas dieron positivo al cesio 137, según Bara Hasibuan.

El vocero precisó que el gobierno indonesio instaurará restricciones a las importaciones de chatarra, sospechosas de haber provocado la contaminación.

Por otro lado, Walmart dijo en un comunicado que “la salud y la seguridad de nuestros clientes siempre es la máxima prioridad”.

La tienda Walmart en Alliance, Ohio | Foto: Getty Images

“Hemos emitido una restricción de ventas y ordenamos que se retire este producto de nuestras tiendas afectadas”, siguió diciendo en el comunicado.

De acuerdo con un informe del New York Times, los estadounidenses comen en promedio dos kilos de camarones al año, y, a pesar de que son una fuente rica en proteínas, a veces pueden tratarse con sustancias que pueden ser nocivas para la salud si se consumen en gran cantidad, como el tripolifosfato de sodio y bisulfito de sodio.