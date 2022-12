Insólita explicación: Policía de la India responsabiliza a invasión de ratas de la desaparición de 500 kilos de marihuana incautada

Inesperada, así fue la respuesta entregada por un grupo de uniformados adscritos a la Policía local del poblado de Mathura, en el norte de India, quienes, ante la desaparición de un importante cargamento de marihuana que había sido incautado, decidieron responsabilizar de ello a ‘una invasión de ratas’.

Según detallan medios internacionales, el cargamento de droga, producto de varios operativos antidrogas, estaba compuesto por cerca de 500 kilogramos de marihuana.

El caso quedó al descubierto gracias a declaraciones presentadas en el marco de uno de los juicios por dicha incautación, donde las autoridades judiciales aclararon que el material probatorio no podía ser presentado debido a que los 200 kilogramos de marihuana referentes a esa acción, desaparecieron de la estación policial.

En el juicio, se advirtió por parte de la Fiscalía, que parte de las estaciones donde se encontraba confiscada la droga, eran objeto de una infesta de ratas; animales pequeños que no le temían a la presencia de la Policía, y cuya propagación era de difícil control.

Al ser citados los efectivos policiales para dar cuenta de lo sucedido, estos ratificaron las versiones presentadas por la Fiscalía ante el juzgado, y según testimonios posteriormente recogidos por medios internacionales advirtieron que, debido a la infesta de ratas en varias de las estaciones de las autoridades, era necesario ‘hacer algunos arreglos para salvaguardar la droga confiscada”.

Aunque la versión de las autoridades es reiterativa y hace parte de los testimonios de varios de los agentes indagados para esclarecer las responsabilidades, también hay otras versiones que apuntan a explicar lo acaecido con el importante cargamento de droga confiscado.

No obstante, esas otras versiones también apuntan a salvar la responsabilidad de los agentes policiales frente a lo ocurrido.

En declaraciones entregadas a CNN por un funcionario identificado como Martand Prakash Singh, quien se desempeña como superintendente de Policía de la referida localidad, este acusó que la destrucción del importante cargamento de drogas debía ser atribuido a la lluvia y las inundaciones que en los días recientes han afectado a la localidad.

Esta versión va en contravía con la expuesta sobre la culpabilidad de las ratas, lo que siembra aún mayores interrogantes y siembra dudas sobre la veracidad de las declaraciones entregadas por los agentes policiales.

No obstante, una tercera hipótesis podría referirse a la responsabilidad de los mismos agentes policiales, no obstante, sobre ella aún no se ha versado mucho, confiando en la honestidad de los uniformados.

¿Es posible que las ratas realmente sean las responsables?

Sobre el particular, medios internacionales han apuntado que la ingesta de esa hierba por parte de las ratas podría volverlas perezosas; afirmación basada en un estudio adelantado en 2016 por la Universidad de Columbia Británica.

En dicho experimento, los científicos probaron con 29 ratas de laboratorio a las que le suministraron dicha hierba, notando que los roedores se volvían más perezosos.

Lo anterior, resultado de un experimento en el que ponían a los roedores ante dos escenarios: uno difícil con mayor recompensa, o uno sencillo con una recompensa moderada.

Así, antes de consumir marihuana, las ratas optan por la opción de la mayor gratificación, pero tras consumir marihuana, optaban por la sencilla.