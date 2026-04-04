Momento de terror después de que una rueda de la fortuna se cayera con 80 personas a bordo: todo quedó en impactante video

Momentos de pánico se vivieron en las últimas horas en un sitio de atracciones del estado de Uttar Pradesh, en el norte de India, después de que una rueda de la fortuna colapsara cuando varias personas la montaban.

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Todo quedó en un impactante video que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales, reflejando el temor que se vivió en ese instante.

De acuerdo con los primeros reportes, en el juego mecánico se encontraban cerca de 80 personas disfrutando tranquilamente de las vueltas. Sin embargo, en cuestión de segundos la escena cambió completamente.

En un audiovisual, que fue grabado por un testigo, se observa cuando el objeto se comenzó a ir hacia un costado poco a poco, hasta que finalmente cayó al suelo.

Mientras esto sucedía, las personas que estaban en el lugar simplemente observaron y quienes estaban en la rueda intentaron sujetarse de cualquier cosa para evitar el impacto directo.

Una vez la rueda colapsó por completo, muchos de los testigos fueron de inmediato a socorrer a los heridos. De acuerdo con datos preliminares, se habla de que hay entre 30 a 40 lesionados, muchos de ellos se encuentran en estado crítico, por lo que han tenido que ser llevados a diferentes centros asistenciales.

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Algunas de las víctimas salieron expulsadas de sus asientos, mientras que otros sufrieron fuertes golpes tras quedar por debajo de la estructura. De hecho, el rescate duró más de una hora, mientras que las ambulancias iban y venían.

Un dato que llama la atención es que, según medios internacionales, algunos testigos detectaron algunas señales de alerta cuando la rueda de la fortuna llevaba dos vueltas.

Este fue el momento en el que los testigos fueron a ayudar a los heridos. Foto: API

Pese a que de inmediato se lo hicieron saber a los trabajadores, la atracción no fue frenada sino que continuó con su desarrollo normal, hasta que unos minutos más tarde ocurrió la tragedia.

Las autoridades ya se encuentran al frente del caso y están adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer qué pasó y cuáles fueron las causas del colapso.