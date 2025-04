Insólito momento: inmigrante fue detenido en EE.UU. luego de hacerse pasar por un agente del ICE y hostigar a personas

Más tarde, un alguacil del condado de Martin, en Florida, donde fue capturado el joven, anunció que “cuando nos llamaron, dijeron que estaban escapando de alguien que los había detenido y quien dijo ser un agente del ICE y exigía información migratoria, si no los iba a deportar”, por lo que acudieron rápidamente al lugar para detener al hombre.

Pero cuando las autoridades lo identificaron y arrestaron, López aseguró que no se había hecho pasar por un agente migratorio. Sin embargo, las declaraciones de las víctimas demostraron que el joven siguió el carro “durante varias manzanas” hasta llegar al parqueadero de un supermercado local, donde los continuó persiguiendo en círculos. Además, López no contaba con que la camioneta que detuvo tenía una cámara de video en el que se veía que él había sido el causante del disturbio.

Luego de los hechos, se emitió un comunicado oficial de la oficina del sheriff, en el que se indicó que López no era desconocido para los agentes, debido a que en su historial se evidencian antecedentes penales por resistencia a un arresto, posesión de sustancias ilícitas, violación de la libertad condicional, agresión y violencia doméstica.

Por su parte, en las declaraciones de López, este explicó que “había un grupo de amigos en el coche y estaban aquí intentando amenazarme” en un audio compartido por la televisión local WPBF 25 News , y contó que también se puso en contacto con el 911 y comenzó a perseguir el carro porque temía por su vida. Y, a pesar de que se ha negado a admitir que se hizo pasar por un agente del ICE, confesó que sí les había dicho que serían deportados, “porque parecían un montón de gente que no tiene papeles”, dijo.

Las dos personas que fueron hostigadas mientras estaban en el carro no son ciudadanos estadounidenses, pero sus identidades no han sido reveladas. Ante la situación, las autoridades locales han instado a la población a denunciar este tipo de hechos —que se han repetido en diferentes ocasiones— pese al estatus migratorio particular.