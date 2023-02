Insólito: narcotraficante no contuvo sus lágrimas al recordar su lujosa mansión durante juicio

El narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda, alias El Conejo, no pudo contener sus lágrimas durante una audiencia contra el exsecretario de seguridad mexicano, Genaro García Luna. Su aparición, este miércoles, 1 de febrero, en el tribunal se desarrolló como testigo en un proceso por presuntos vínculos con el narcotráfico de quien fuera funcionario en el Gobierno de Felipe Calderón.

Durante su intervención, Poveda entregó detalles de la mediación que tuvo entre capos de Colombia y el país Azteca para la circulación de estupefacientes. Su operación la adelantaba como puente con el Cartel Beltrán Leyva, con el que tuvo vínculos cercanos y confesó haber introducido unas mil toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El momento de las lágrimas se desató cuando en la audiencia se proyectaron imágenes de ‘La mansión de la fantasía’, nombre que el suramericano le dio a su vivienda y que se caracterizaba, aparte de los lujos, por contener una serie de especies exóticas.

La residencia está ubicada en la capital mexicana en un área que, de acuerdo con El Financiero, es conocida como ‘El desierto de los leones’. “Es mi casa, era mi casa (...). Una casa que hice a mi gusto, a mi imaginación, una casa muy bonita”, señaló el narco colombiano.

Testimonio clave en EE.UU.

Foro TV recopiló el testimonio entregado por ‘El Conejo’, en el que mencionó la supuesta intención del capo Arturo Beltrán Leyva de asesinar a García Luna y enviarle, de esa forma, una señal al Gobierno de que él no era un hombre de juego. El colombiano le habría sugerido desistir por los efectos que esa acción podría desencadenar en el Cartel.

Ese medio informó que Poveda recibía un monto por la droga que ayudaba a pasar de una nación a otra. El dinero lo destinaba en su vida de lujo (que incluiría hasta yates, casas y mujeres); además, se estima que sus activos se contaban en más de 20 y en diferentes partes de México.

‘El Conejo’ aseguró que en una ocasión se adelantó una redada fallida contra su morada, supuestamente ordenada por Jesús Zambada, alias El Rey. En respuesta, Poveda y Beltrán llevaron a cabo una operación que culminó con el arresto de Zambada, aunque en su momento se atribuyó a la Policía, mencionó Foro TV.

“Arturo Beltrán me llama y me dice que, por favor, le haga llegar 300 mil dólares urgentemente para hacer llegar rápido el dinero a los medios de comunicación para que empezaran a anunciar en los medios el arresto”, recopiló El Financiero de lo que dijo Poveda. El objetivo era que el recién arrestado no lograra luego quedar en libertad.

Juicio contra García Luna

El martes, 17 de enero, comenzó oficialmente el juicio contra Genaro García Luna en una corte de Nueva York, Estados Unidos. Tras tres años de espera, finalmente el mexicano estará en la silla de los acusados, donde deberá explicar su presunta conexión con redes de narcotráfico.

En ese sentido, son cinco cargos en total sobre los que como mínimo podría estar 10 años tras las rejas. Tres de estos se relacionan con tráfico de cocaína; los dos restantes, con falsedad en declaración y delincuencia organizada que, según el diario El País, se evaluarán hasta que un jurado y el juez que sentenció a ‘El Chapo’ dictamine su futuro judicial.

La Fiscalía intenta demostrar que García Luna habría tenido nexos con el Cartel de Sinaloa por cerca de 20 años. Entre tanto, la representación del acusado se ha mostrado confiada en que puede comprobar la inocencia de su defendido y apunta a que no hay elementos “sólidos” que lo puedan culpabilizar.