Inteligencia de EE. UU. desmiente a Trump y asegura que el Tren de Aragua no está aliado con Nicolás Maduro

Según el memorando, emitido el pasado lunes por el Consejo Nacional de Inteligencia, las oficinas de espionaje del país norteamericano no consideran confiables las afirmaciones del presidente sobre una posible alianza del grupo criminal con el gobierno venezolano. En este, se asegura que las agencias no “observaron ni recopilaron” evidencia que demostrara que el “régimen de Nicolás Maduro proporcione instrucciones a los líderes de las pandillas”.

“Si bien el entorno permisivo de Venezuela permite que el TDA opere, el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el TDA y no está dirigiendo su movimiento ni sus operaciones en Estados Unidos”, se lee en el informe del consejo, recuperado por el medio The New York Times.