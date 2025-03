Israel asegura que el bombardeo a Gaza fue en coordinación con el gobierno de Donald Trump: “Se desatará el caos”

“Como ha dejado claro el presidente Trump, Hamás, los hutíes, Irán y todos aquellos que buscan aterrorizar no solo a Israel, sino también a Estados Unidos, pagarán un precio. Se desatará el caos”, declaró.

El portavoz del gobierno israelí, David Mencer, también afirmó que la reanudación de los bombardeos en Gaza, los más intensos desde que empezó la tregua con Hamás y que han dejado más de 400 muertos, no fue a espaldas de la Casa Blanca.

“Desde mi punto de vista, el presidente Trump es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca desde su creación como Estado, en 1948. Y no solamente el presidente Trump. También su secretario de Estado, Marco Rubio, su embajador ante la ONU y todas las personas que trabajan con él. No apoyan a Israel porque sean israelíes, sino porque saben que Israel tiene la razón en este conflicto. Frente al cese al fuego, creo que sin la presión de Trump no habríamos llegado a este momento. El presidente Trump llegó con una idea creativa sobre Gaza”, le dijo recientemente a SEMANA el director de la División de América Latina de la Cancillería israelí, embajador Mattanya Cohen.