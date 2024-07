Israel continúa su ofensiva en Gaza y pide a los habitantes abandonar la ciudad

Desplazados por 12ª vez

Philippe Lazzarini, el jefe de la UNRWA, advirtió que ya no hay lugar seguro en el territorio palestino, gobernado por Hamás desde 2007 y donde el 80% de los 2,4 millones de habitantes han sido desplazados. Um Nimr Al Amal huyó de Ciudad de Gaza junto a su familia. “Es la 12ª vez [que huimos]. ¿Cuántas veces debemos aguantarlo aún? ¿Mil veces? ¿Dónde vamos a terminar? Ya no tengo energía, ya no puedo más”, dijo.