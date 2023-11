Israel rechaza cualquier “tregua” en Gaza hasta que Hamás libere a los rehenes; aumentan las tensiones en el Medio Oriente

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dejó claro que no aceptará ningún alto el fuego temporal para pausar la ofensiva sobre la Franja de Gaza, si no está garantizada la liberación de los más de 240 rehenes que permanecen retenidos por milicianos palestinos, en un mensaje con el que ha llamado a seguir trabajando hasta lograr una “clara” victoria que, espera, “resuene durante generaciones” .

El mensaje del primer ministro israelí ha coincidido con otro discurso público del líder del partido-milicia Hezbolá, Hasán Nasralá, que aún no se había pronunciado desde el inicio de la actual escalada de violencia. Netanyahu ha pedido a “ los enemigos del norte” que no cometan “errores”. “No pueden imaginar cuánto les costaría” , señaló.

Blinken insta a “hacer más” para proteger a los palestinos

Así se pronunció durante una rueda de prensa, tras su encuentro con Benjamin Netanyahu, que se enmarca en su tercera visita a Israel desde la ofensiva de Hamás. “Hemos dejado claro que la campaña de Israel contra Hamás es importante (...), porque no hacerlo favorece a Hamás y otros grupos terroristas”, ha dicho, no sin antes afirmar que, no obstante, “no habrá socios para la paz si son consumidos por una catástrofe humanitaria”.