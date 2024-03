Javier Milei anuló aumentos de sueldo del gabinete nacional: lanzó pulla a Cristina Kirchner por pensión de 16.000 dólares

El mandatario decidió cerrar varios ministerios, además de frenar la licitación de obras públicas, cancelando las ya vigentes. Además de reducir los subsidios de energía y transporte y reducir la plantilla del Estado y despedir a los denominados “ñoquis”, que son trabajadores estatales que no desarrollan ninguna labor, pero cobran un salario.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images), el 10 de diciembre de 2023 | Foto: Getty Images

La nueva decisión de Milei que causó un revolcón al sector político en Argentina

“Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos”, comentó el jefe de Estado argentino.

¿Por qué se desató la polémica entre Kirchner y Milei?

Luego, la política peronista dejó la imagen en la publicación de ambos decretos, asegurando que en el aumento del decreto de enero, Milei no incluyó expresamente a las autoridades y en el de febrero se habría incluido a él y a sus funcionarios.

“Mire, acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete”, comentó Kirchner.