El presidente de Argentina, Javier Milei, también reaccionó a los resultados de las elecciones en España y felicitó a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por el desempeño de sus partidos. A través de un mensaje publicado en X, el mandatario celebró la victoria del Partido Popular y el resultado de Vox, formación con la que mantiene cercanía política.

“La libertad avanza en España. Ganó la libertad, perdió el socialismo”, escribió Milei, quien aseguró que ambos dirigentes podrán “poner fin a casi una década de decadencia” y abrir paso a las ideas que defiende su Gobierno.

El mandatario argentino también lanzó críticas contra el presidente español, Pedro Sánchez, al afirmar que el país le dijo “basta al socialismo empobrecedor”. Su mensaje terminó con una de sus expresiones más conocidas: “¡Viva la libertad, carajo!”.

La reacción se suma a la de otros dirigentes internacionales que se pronunciaron sobre el resultado electoral en España, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien deseó un “buen comienzo” al PP y a Vox.