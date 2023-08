José Luis Perales no está muerto, “estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca”. El cantante español desmiente su supuesta muerte

Este lunes 7 de agosto, a través de las redes sociales, se informó sobre la muerte del cantautor José Luis Perales, al parecer, luego de un infarto al miocardio. Sin embargo, no se llegó a confirmar su fallecimiento.

Poco tiempo después, el cantante salió a desmentir el rumor y dijo que sigue de paseo con su familia. “Hola amigos, les hablo desde Londres en lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Estamos a punto de marcharnos y de repente nos encontramos con que alguien dijo que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca”, afirmó el cantante en un video posteado en sus redes sociales.