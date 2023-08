Joven llora desconsolada al ver lo felices que eran sus padres antes de tener hijos: “lo arruinamos”

También hay casos en donde no todo sale de acuerdo al plan. Parejas que no esperaban hijos terminan abriendo espacio en sus hogares para la crianza de estas personitas. Aunque cada escenario es diferente, los hijos suelen ser vistos como una bendición.

“¡¿Dónde están ahora?! Necesitamos actualizaciones”; “¿revelación paternal?”; lloré también, es que... tiene tanta razón”; “yo viendo el video de los míos: NOO NO PAPÁ. ERA MEJOR SER PADRES SEPARADOS. NO DEBISTE NOOO”; “mis gatos viendo cómo no era pobre antes de adoptarlos... a quién engaño, ellos no dirían eso”; “nunca me había puesto a pensar en que antes de mi quizás mis padres se querían. No puedo imaginar tal suceso”; “yo también quiero llorar con ella”; “bueno, el matrimonio de mis papá ya era un desastre antes de mí por lo que sé”, dicen algunos de los comentarios destacados en la publicación.