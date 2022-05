Jóvenes arrancaron plantas en peligro de extinción solo para burlarse de su forma de pene

Un escarmiento por parte del gobierno camboyano se llevaron un grupo de jóvenes que se volvieron virales por arrancar flores en vía de extinción. El Ministerio de Medio Ambiente del país asiático expuso a las vinculadas para mandar una advertencia a la población y evitar que otras personas afecten la flora nacional.

En el video viralizado en redes sociales se observa a un grupo de tres jovencitas que con la intención de burlarse de la flor, la cual es una planta carnívora con forma fálica o que se asemeja a un pene o a la virilidad, arrancan más de tres individuos de estas especies, que en realidad están en peligro de extinción.

Esta vez el ministerio solamente emitió una advertencia haciendo una campaña para que la comunidad no tomara el ejemplo de las jóvenes y evitaran arriesgar aún más los recursos naturales del país. Sin embargo, este tipo de actuaciones podrían resultar en más que un llamado de atención por parte de entidades nacionales, quienes no emitieron ninguna denuncia oficial contra ellas.

“¡Lo que están haciendo está mal, por favor no lo vuelvan a hacer en el futuro! Gracias por amar los recursos naturales, ¡pero no los arranque para que no se destruyan!”, fue el mensaje del gobierno de Camboya, insistiendo en la necesidad de preservar este tipo de plantas denominadas científicamente como Nepenthes.

Así entonces, se explicó que estas plantas son conocidas como la “planta pene”, al ser carnívoras secreta un líquido que mata a los insectos que se alojen en ella, así mismo, en el territorio nacional estarían creciendo unas cinco especies distintas de este Nepenthes, a todas ellas se les protege desde el gobierno camboyano, según afirmó el portavoz del ministerio Neth Pheaktra.

Capturan en Camboya una enorme raya de cuatro metros de largo

Las profundidades del mar cada vez traen más misterios y asombrosos descubrimientos, esta vez se conoció un hallazgo que tiene maravillado a millones de personas, luego de que un grupo de pescadores camboyanos capturaran en el río Mekong, un afluente importante en el sudeste asiático, a una raya gigante.

Al parecer, este animal marino mide unos cuatro metros de largo y pesa 180 kilos, según confirmaron los pescadores que la encontraron. Este se consolidaría como uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo.

La raya fue capturada accidentalmente la semana pasada en la provincia de Stung Treng, al norte de Camboya, por haberse tragado a un pez más pequeño que había mordido el anzuelo de los pescadores.

Es de recordar que la raya de agua dulce, es una especie amenazada por la sobrepesca, la contaminación y la pérdida de su hábitat. Sin embargo, el animal encontrado fue protegido y devuelto al agua después de ser medida y pesada por científicos del proyecto “Wonders of the Mekong” (Maravillas del Mekong), presentes en el lugar.

El Mekong, uno de los ríos más largos de Asia que mide 4.350 kilómetros de longitud, alberga la biodiversidad acuática más importante del mundo después del Amazonas, con más de 1.000 especies de peces. También habitan en sus aguas especímenes como el bagre gigante, que puede alcanzar los tres metros y pesar hasta 300 kilos.

El río, que alcanza en ciertos lugares los 80 metros de profundidad, podría albergar variedades aún más grandes, según los científicos. Está lleno de “ecosistemas ocultos e invisibles”, señala Zeb Hogan, biólogo estadounidense de la universidad de Nevada y director del proyecto “Wonders of Mekong”, financiado por Estados Unidos.

Vital para la supervivencia de millones de personas en el sudeste asiático, el Mekong y su fauna están amenazados por las decenas de presas construidas por Pekín en China, Laos y Camboya sobre el río y sus afluentes.

La contaminación es otro motivo de preocupación. Se detectaron residuos plásticos incluso en las zonas más profundas del río, así como “redes fantasma” perdidas o abandonadas por los pescadores, en las que los peces pueden quedar atrapados.

*Con información de AFP.