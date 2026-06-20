Keiko Fujimori envía mensaje tras el avance del escrutinio: “Los votos de los peruanos son válidos”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que su partido político continúa a la espera de los resultados definitivos de la segunda vuelta electoral y reiteró que respetará la proclamación oficial que emitan las autoridades electorales.

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Durante una declaración pública, Fujimori señaló que el partido sigue atento al trabajo de sus personeros legales ante los jurados electorales especiales y manifestó que serán los organismos electorales los encargados de anunciar el resultado final del proceso.

“Los organismos electorales son los encargados de dar la proclamación oficial”, sostuvo la candidata, al tiempo que aseguró que la decisión que adopten dichas entidades será respetada por Fuerza Popular.

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se pronunció en las últimas horas. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec de El Comercio

La aspirante presidencial también reconoció que la diferencia de votos frente a su contendor se ha incrementado conforme avanza el escrutinio. Según indicó, este comportamiento de los resultados genera expectativas dentro de su organización política.

“Agradecemos ese respaldo y entendemos que los jurados especiales están teniendo audiencia todos los días. Esperamos que el resultado final salga pronto, porque hay muchas decisiones por tomar y equipos que tenemos que armar, de confirmarse este resultado expectante”, manifestó.

En relación con los cuestionamientos sobre algunas actas electorales provenientes del extranjero, Fujimori defendió la validez de los votos emitidos por los ciudadanos peruanos residentes fuera del país y pidió que estos sean considerados dentro del proceso electoral.

“Es importante que el señor Sánchez y su partido entiendan que los votos de los peruanos de cualquier ciudad, región o provincia, incluso quienes se encuentran en el extranjero, son válidos y deben ser respetados”, expresó.

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Por otra parte, la candidata se refirió a los pedidos de indulto humanitario y sostuvo que cualquier solicitud de este tipo debe evaluarse conforme a las disposiciones legales vigentes y sin otorgar tratamientos diferenciados.

“Toda solicitud de indulto humanitario, sea a expresidentes o cualquier ciudadano, tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley, sin persecución ni privilegios”, afirmó.

El conteo de los votos se desarrolla en Lima. Foto: AFP

Asimismo, señaló que “cualquier pedido de indulto humanitario tiene que evaluarse respetando la dignidad de la persona y considerando la situación médica en que se encuentre”.

Fujimori añadió que, de llegar al Gobierno, se reconformaría una comisión encargada de evaluar los indultos y gracias presidenciales, integrada por personas sin participación política.

Finalmente, identificó dos desafíos prioritarios para el país: enfrentar la delincuencia y la criminalidad, y fortalecer las acciones de prevención frente a las alertas por una posible llegada del fenómeno de El Niño.

Sobre las manifestaciones ciudadanas, indicó que el derecho a la protesta debe garantizarse, aunque consideró que la población debe mantenerse atenta y “no dejarse llevar por narrativas o comentarios”.