La cena de Daniel Sancho con la policía en lujoso restaurante de Tailandia: un medio español fue y descubrió la verdad de lo que sucedió

Tras la captura de Daniel Sancho, un hecho generó una enorme polémica. El joven llamó a la periodista Patricia López, del famoso Programa de verano y le aseguró que había sido tratado como un rey por la policía de ese país, que incluso lo llevó a comer al mejor restaurante del lugar.

“Estoy bien, me trataron muy bien. La policía me trata muy bien, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, es Anantara. Vamos, yo seguramente ya haya estado en Anantara y seguramente es el mejor hotel en el que he estado en mi vida”, dijo sin pena alguna.

“Me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso y lo que me estoy diciendo es por qué estáis siendo tan buenos conmigo y me están diciendo: ‘pues porque nos has ayudado mucho, te has comportado bien en todo momento’”, agregó.

En el corto diálogo, la reportera le preguntó si estaba detenido y Sancho aseguró que sí y reiteró la invitación a cenar que le extendió la policía tailandesa. “Sí, sí, claro, estoy rodeado. O sea, me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso, y mañana estoy con 20 personas en una celda”, dijo Sancho.

Daniel Sancho restaurante de la cena con la policia | Foto: Anantara

Anantara es una exclusiva cadena de hoteles y resorts en varios países del mundo. En Tailandia hay por lo menos 15 hoteles afiliados a esta cadena y cuyos precios pueden llegar a alcanzar los 3.633 dólares por noche. El Rassananda Koh Phangan-Villas es el que se encuentra en la localidad donde sucedieron los hechos y donde Sancho decía haber ido.

Daniel Sancho restaurante de la cena con la policia | Foto: Anantara

El matinal de Telecinco envío a sus reporteros al supuesto hotel en donde habían departido y encontró que la información no era cierta. “Nos sorprendió esa conversación con Patricia... Que contaba que le estaban tratando muy bien y que había ido a cenar al restaurante más caro”, dijo una de las presentadoras, Beatriz Archidona.

El periodista Jorge Luque, quien fue a Tailandia, agregó que la declaración de Daniel Sancho les extrañó y por eso fueron a cenar al restaurante de la polémica.

“Daniel Sancho no estuvo cenando en ese restaurante con 20 policías. Eso es falso. Nos lo dijeron todos los camareros y las recepcionistas”.

“Pasa allí el día, es más, hace unas publicaciones en Instagram de las playas que hay delante del hotel. Lo que Daniel Sancho no sabía era que mientras que él ya estaba aquí, la policía ya había encontrando los primeros restos de Edwin”, agregó Luque.

Daniel Sancho: los detalles inéditos de venganza, dinero, sexo y muerte que reveló la policía de Tailandia

Un turbulento desamor está detrás de la maquiavélica trama del cruel asesinato del médico Edwin Arrieta en Tailandia. Poco a poco, los detalles que se han revelado han ido llenando los vacíos de una historia truculenta llena de venganza, dinero y sexo que llevó a Daniel Sancho, un joven español que parecía tenerlo todo en la vida, a cometer el pasado dos de agosto, el más abominable de los crímenes. Arrieta, un exitoso y querido cirujano plástico oriundo de Lorica (Córdoba), había llenado por meses las ambiciones y deseos del chef español.

Juntos habían viajado por paradisiacos lugares, llenos de rumba y euforia, como la idílica isla de Ibiza, en medio de ciertos lujos. Esta semana se conoció, además, que el médico depositaba 25.000 euros mensuales en una cuenta que él podía usar a sus anchas desde España.

También se sabe que el colombiano le había ofrecido al joven de 29 años ayudarlo a montar su propio restaurante y ya le había dado 10.000 euros para eso. Los caminos de ambos se habían encontrado en Instagram, el año pasado, pero venían de orillas muy distintas.

“Sabemos que Tailandia nunca ha ejecutado la pena de muerte a una persona que no sea tailandesa, a un extranjero. Vamos a intentar que Daniel no sea la excepción a la regla”, dijo un portavoz de la familia de Daniel Sancho. | Foto: la voz de almeria

El colombiano había sido criado con muchas necesidades y el enorme esfuerzo y amor de su familia. Su papá arreglaba electrodomésticos y su mamá era profesora de escuela. Ambos lograron el sueño mayor de muchos padres, tener un hijo profesional, en su caso, médico. Sancho, en cambio, había crecido en el privilegio, heredero de una familia legendaria, querida y admirada por sus papeles en la televisión española.

A pesar de haberlo tenido muy joven (su mamá tenía 18 años y su papá 19), los dos se volcaron a cuidarlo. “Gracias por enseñarme a vivir, Papá”, escribió Daniel hace unos años. “Querido Rodolfo, en la vida hay que asumir las responsabilidades. La criatura no tiene culpa de nada, así que a trabajar y a cuidar al niño”, le habría dicho su padre, el gran Sancho Gracia, al saber que un nieto venía en camino, según reporta el diario El Mundo.

En una profesión muy apreciada, el cirujano plástico había logrado escalar a lo más alto. Le iba tan bien que pensaba comprar un apartamento en Madrid y abrir una clínica en la madre patria. Mientras tanto, el joven trabajaba en algunos restaurantes en esa ciudad, especialmente en la empresa de catering La Boheme y en su hamburguesería en el madrileño barrio de Malasaña llamado Boggie.

La prensa tailandesa aseguró que Sancho habría dicho que se sentía extorsionado por Arrieta, quien, supuestamente, lo amenazó con revelar fotos íntimas si lo dejaba. | Foto: el programa del verano

Los dos habían llegado a la isla de Koh Pha Ngan, en Tailandia, a disfrutar de las famosas fiestas de Luna Llena. Pero lo que iba a ser un tiempo de alegría habría terminado en una enorme pelea. Muy pronto, en el viaje, Sancho le habría dejado saber al médico que sus planes a futuro no lo incluían. “Iba a casarse con otra persona en Indonesia”, narró Sucheep Chadakarn, director de Policía de la isla, que ha liderado la investigación y presentado sus resultados. El mismo Daniel, al confesar el crimen, se había despachado contra el médico. “Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula.

Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, le dijo a la agencia EFE en una conversación tras el crimen. Las palabras del chef muestran que tuvieron una relación tormentosa. “Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio…

“Daniel tiró todas las cosas de Edwin, menos el dinero”, agregó uno de los oficiales que contó que encontraron 80.000 dólares y una cadena de oro. | Foto: redes sociales

Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró. La prensa tailandesa afirmó que Sancho habría dicho que se sentía extorsionado por Arrieta, quien, supuestamente, lo amenazó con revelar fotos íntimas si lo dejaba. Se ha dicho que los dos hombres no habrían sido nunca pareja, sino que practicaban yachting, que, en palabras simples, significa sexo por dinero entre hombres heterosexuales y hombres gay.

Esos habrían sido los encuentros que quedaron registrados, y Sancho le habría explicado a su mamá, la también actriz Silvia Bronchalo, que había decidido asesinar a Arrieta para evitar la tormenta que viviría la familia si esas imágenes se hacían públicas. Tras una semana de análisis forenses, la policía también entregó los detalles del crimen en una rueda de prensa hace unos pocos días.

“Hubo un solo perpetrador y se han encontrado dos cuchillos y una sierra”, aseguró la policía en su rueda de prensa. Se llegó a esta conclusión, pues el registro de ADN que se le hizo a Arrieta solo muestra trazos de Sancho. Lo que sucedió dentro de la habitación es escalofriante. Sancho habría golpeado al médico contra el fregadero y luego le propinó una puñalada. Una vez muerto, habría tardado en desmembrar el cuerpo tres horas. Lo partió en 14 pedazos.

El español nunca mostró preocupación por lo que había hecho y se paseó orondo por la isla. | Foto: capturas de video de EL programa del verano

“Daniel tiró todas las cosas de Edwin, menos el dinero”, agregó uno de los oficiales que contó que encontraron 80.000 dólares y una cadena de oro. La policía asegura que esa noche del crimen, el chef se quedó limpiando la pieza. Y al otro día, simplemente salió como si nada y denunció la supuesta desaparición de su amigo.

Todo indica que Sancho tenía planeado ejecutar este crimen. “La investigación demostró que Daniel Sancho se había preparado a conciencia. Compró artículos para hacer que el cuerpo desapareciera”, dijo el teniente general de policía Surapong Thanomjit. En todo este entramado ha llamado sobre todo la atención la desfachatez de Sancho.

El español nunca mostró preocupación por lo que había hecho y se paseó orondo por la isla. Un ciudadano bielorruso que se hospedaba en la villa contigua contó lo que vio en esos días, al famoso Programa de verano. Jamás habría pensado que su vecino de hotel era un criminal. “Estaba saltando en la piscina, hablando con alguien... Estaba como contento”. Asegura que ese día, en que ya había sucedido el crimen, Sancho se veía feliz hablando con otras dos turistas que aparentemente acababa de conocer y que invitó a comer al restaurante.

En todo este entramado ha llamado sobre todo la atención la desfachatez de Sancho. | Foto: ap

La policía, ante la narración de los hechos, le hizo pruebas de alcoholemia y drogas, pero ambas salieron negativas. El chef tampoco ha parecido inmutarse con las consecuencias del crimen. En la cárcel se ha dicho que está tranquilo, come bien y duerme bien. Su familia, por el contrario, se ha roto en mil pedazos. Su mamá fue la primera en visitarlo en su celda. La mujer llegó en taxi acompaña de funcionarios de la embajada de España.

“Nadie está preparado para recibir una noticia así. No nos prepara nadie para esto… Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien, y bueno, solo esperar que se resuelva todo con mucha tranquilidad”. La portavoz de la familia, Carmen Balfagón, ha explicado la triste razón por la cual el actor no ha ido a Tailandia.

“Tiene que rearmarse psicológicamente”, dijo. La mujer, sin embargo, tiene una esperanza. “Sabemos que Tailandia nunca ha ejecutado la pena de muerte a una persona que no sea tailandesa, a un extranjero. Vamos a intentar que Daniel no sea la excepción a la regla, vamos a confiar y a ver qué pasa”, dijo.

La habitación del horror

El español jamás quitó el letrero de no molestar de la puerta, para que no entraran a hacer aseo. | Foto: antena 3

Un periodista de Telecinco entró al lugar del crimen, una villa que cuesta 200 dólares la noche. El hotel dejó ingresar a los reporteros, que mostraron con detalle el sitio: un cuarto, un baño, una pequeña sala y un jacuzzi al frente. Todo está tal cual lo dejó Sancho, incluso con unos pocos platos en el fregadero. El español jamás quitó el letrero de no molestar de la puerta, para que no entraran a hacer aseo. La persona que atendía el hotel ese día contó que recibió al español y nunca notó nada raro en él. Pero, eso sí, aseguró que duda que el lugar vuelva a alquilarse por lo que pasó allí.

Aterradora e inhumana

Los relatos sobre la cárcel de Koh Samui helan la sangre. Según el medio, Koh Phagan Tales, se trata de un lugar de reclusión con una rutina estricta y castigos severos. A las 6:00 a.m. suena el himno nacional de Tailandia, a las 8:00 a.m. sirven el desayuno, que, según los encarcelados, es un arroz desagradable y caldo maloliente. A las 11:45, el almuerzo suele ser arroz y huesos de pollo y a las 4:00 p.m. regresan a las celdas.

Los presos no cuentan con una tercera comida. Por ahora, Sancho permanece en la enfermería, por miedo a que pueda hacerse daño. Se sabe que el español podrá ser trasladado en los próximos meses. Se habla de dos destinos: la cárcel provincial de Surat Thani o la temible Bang Kwang.

La policía, ante la narración de los hechos, le hizo pruebas de alcoholemia y drogas, pero ambas salieron negativas. | Foto: capturas de video de EL programa del verano

“El asesinato fue un escape”

Nadie se explica cómo un joven que tenía todo en la vida termina cometiendo un crimen tan abominable. El diario ABC habló con el escritor del libro True crime: la fascinación del mal, Vicente Garrido. A él le llama la atención del caso que el autor confeso no tuviera historial criminal ni vínculos previos con actividades antisociales o desordenadas.

Asimismo, concluye que el foco radica en la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta, según el experto. Se desprende de la información actual que Sancho se sentía coaccionado por la víctima, considerando la relación como injusta y perjudicial. “En ciertas situaciones, algunas personas creen que un acto así resuelve por completo un problema, lo que resulta tentador. Si tienen la motivación y la oportunidad, lo llevan a cabo”.

La piedad del rey

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn. | Foto: getty images

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, uno de los reyes más ricos y extravagantes del mundo, se considera un “semidios con trazas de animales mitológicos”.