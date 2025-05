La explosiva respuesta de una trabajadora a su jefe luego de ser despedida se vuelve viral en redes sociales, ¿qué le dijo?

Una mujer, luego de ser despedida, compartió por redes sociales su ingeniosa respuesta, que pronto se volvió viral y con múltiples elogios de los internautas. La estadounidense Karson Bree publicó la grabación de una videollamada en la que su antiguo empleador le informaba que ya no trabajaría más para la empresa.

Pese a que no nombró a la empresa y ocultó los rostros de las personas con las que participó en la videollamada, en el video detalló que había aceptado trabajar para una revista local, pero que no tuvo —en lo absoluto— una buena experiencia en el lugar.

#laidoff #layoff ♬ original sound - Karson Bree @babyplight Sharing my layoff video from last year cause why not. 🤷‍♀️😅 For context: I took a position with a local company known for treating employees poorly and was run by a woman who couldn't pronounce or spell words like, "Mahjong" despite being the Editor in Chief, and wrote her editor letters via voice note and later edited by an actual editor. I had no training, onboarding (literally set up my own HR documents and everything.), and had to teach myself new software that almost no one but last employees knew how to use. It was a shit show, and this was the first time ever that I was receiving any type of feedback about my work. Enjoy! #layoffs

Según la mujer, luego de tres meses de que iniciara sus labores en la revista, le pidieron que se uniera a una reunión virtual con dos miembros superiores de recursos humanos, quienes le anunciaron que su empleo había “terminado con efecto inmediato”.

Cuando Bree preguntó el motivo de su despedido, su jefa —a la que llamó Lisa— le respondió que, cerca de cumplir los primeros 90 días en el puesto, consideraba que ella “no era una buena opción”. Ante tal comentario, la mujer preguntó por qué consideraban eso, a lo que solo obtuvo un largo silencio como respuesta.

Su jefe entonces justificó que las publicaciones de Bree salían muy tarde, que tenían errores tipográficos y que su diseño no era el “adecuado” para la revista. En ese momento, Karson preguntó si podía hacer comentarios sobre su experiencia y sobre los comentarios que acababa de recibir.

Karson Bree. | Foto: Tomada @babyplight/TikTok

Argumentó que muchas de las razones por las que estaba siendo despedida estaban fuera de su control, como recibir material tarde y no tener acceso a las cuentas que la hubiesen ayudado a entregar sus trabajos a tiempo. También señaló que se encontró con muchos “obstáculos” en su tiempo trabajando allí.

“Recibí muy pocos comentarios de su parte y, a menudo, me comuniqué con usted sin que me dijera nada ni obtuviera respuesta alguna”, aseguró. “Siento que he hecho todo lo posible para hacer este trabajo lo mejor que he podido y, francamente, ustedes lo han hecho muy difícil”, agregó.

“También me pareció inaceptable recibir un mensaje a las 11 de la noche de anoche informándome que me despedirían al día siguiente con esta reunión y que inmediatamente me revocaban el acceso a todo“, lanzó, para luego preguntar si ya tenían estipulada la fecha de su despido.

Las razones de su despido fueron que no era la adecuada para el puesto. | Foto: Getty Images

Luego de otra gran pausa, otra empleada —Kendall— le dijo que no había “una fecha específica”, y que el motivo de la decisión era que no sentía que ella “fuera una buena opción”, pero que esperaban que encontrara un empleo que se adecuara con su “estilo” de trabajo.

“¿Entonces fue un problema con mi estilo de trabajo? Kendall, me gustaría saber específicamente si tuviste problemas con mi flujo de trabajo contigo”, replicó Bree. Y dijo que “le encantaría hacer una sugerencia”.

“Si quieren mantener un buen equipo y seguir adelante, deben asegurarse de que sus líderes también posean las fortalezas necesarias para crear una revista bien diseñada”, empezó, y aseveró que si le hubiesen entregado los materiales a tiempo, ella habría agilizado su trabajo.

La mujer argumentó que no recibió los materiales a tiempo, lo que atrasó sus labores. | Foto: Getty Images

“Pido disculpas por los errores y erratas, pero en definitiva, las publicaciones que se envían tarde no son culpa mía. Quiero que quede claro. No fue mi culpa”, agregó. Y luego se refirió a su exjefa: “Desde que comencé, mi mayor frustración fue trabajar contigo”.

“Quiero que eso se sepa porque no me has dado tiempo para expresártelo ni darte ninguna retroalimentación hasta este momento”, continuó. “Ha sido un placer trabajar contigo, Kendall. No puedo decir lo mismo de ti, Julie. Que tengas un buen día”, se despidió.