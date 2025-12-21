Mundo

La expresidenta Cristina Fernández fue operada con éxito por un cuadro de apendicitis

La cirugía laparoscópica validó el diagnostico de apendicitis con peritonitis localizada.

Redacción Mundo
21 de diciembre de 2025, 7:52 p. m.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a inhabilidad perpetua.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a inhabilidad perpetua. Foto: AP

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue hospitalizada este sábado para ser sometida a una operación, al presentar síntomas de apendicitis, por lo que fue trasladada a la clínica de Buenos Aires Sanatorio Otamendi desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria desde hace 6 meses.

Fernández de Kirchner fue evaluada por un equipo médico en su domicilio debido a los fuertes dolores abdominales por los que finalmente fue trasladada al recinto hospitalario de la capital porteña para someterse a una intervención quirúrgica.

En su primera evaluación postoperatoria, el hospital confirmó que el examen inicial y la posterior cirugía laparoscópica validaron un diagnostico de apendicitis con peritonitis localizada, que “ha evolucionado hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, en el marco del caso Vialidad. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.

Cristina Fernández de Kirchner
Expresdienta Cristina Fernández fue sometida a una cirugía de urgencia. Foto: AP

A mediados del mes de julio, un tribunal de Buenos Aires concedió el arresto domiciliario a la exmandataria, a pesar de la postura de los fiscales, que habían pedido que la condena se cumpliera en una cárcel.

Para solicitar el arresto domiciliario la defensa de Kirchner se apoyó en su edad (72 años) y en que es “obligación” del Estado “velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo”. También recordaron que sufrió un intento de magnicidio.

*Con información de Europa Press

