La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue hospitalizada este sábado para ser sometida a una operación, al presentar síntomas de apendicitis, por lo que fue trasladada a la clínica de Buenos Aires Sanatorio Otamendi desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria desde hace 6 meses.

Fernández de Kirchner fue evaluada por un equipo médico en su domicilio debido a los fuertes dolores abdominales por los que finalmente fue trasladada al recinto hospitalario de la capital porteña para someterse a una intervención quirúrgica.

Duro golpe a Cristina Fernández de Kirchner: Justicia ordena decomisarle bienes por 500 millones de dólares

En su primera evaluación postoperatoria, el hospital confirmó que el examen inicial y la posterior cirugía laparoscópica validaron un diagnostico de apendicitis con peritonitis localizada, que “ha evolucionado hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, en el marco del caso Vialidad. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.

Expresdienta Cristina Fernández fue sometida a una cirugía de urgencia. Foto: AP

A mediados del mes de julio, un tribunal de Buenos Aires concedió el arresto domiciliario a la exmandataria, a pesar de la postura de los fiscales, que habían pedido que la condena se cumpliera en una cárcel.

Justicia argentina exige millonario pago a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por escándalo de corrupción

Para solicitar el arresto domiciliario la defensa de Kirchner se apoyó en su edad (72 años) y en que es “obligación” del Estado “velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo”. También recordaron que sufrió un intento de magnicidio.

*Con información de Europa Press