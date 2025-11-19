Suscribirse

Duro golpe a Cristina Fernández de Kirchner: Justicia ordena decomisarle bienes por 500 millones de dólares

La expresidenta cumple desde junio seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación política perpetua.

Redacción Mundo
20 de noviembre de 2025, 1:20 a. m.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner habla durante el evento Realidad política y electoral en América Latina en el Centro Cultural del México Contemporáneo en la Ciudad de México el 3 de agosto de 2024. Un tribunal de apelaciones argentino confirmó la condena por corrupción el 13 de noviembre de 2024. de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión y declarada inhabilitada para ocupar cargos electos en 2022. (Foto de Rodrigo Oropeza/AFP)
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner | Foto: AFP

La Justicia argentina ordenó el decomiso de bienes por cerca de 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales.

Cristina Kirchner cumple desde junio seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación política perpetua tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015, período en que gobernó su marido ahora fallecido Néstor Kirchner y luego ella.

Tras la condena, en la que se ordenó el pago del equivalente a unos 500 millones de dólares, un tribunal federal decidió avanzar con el decomiso de más de un centenar de bienes, según el fallo obtenido este miércoles por la AFP.

Mientras cumple su condena domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes.
Mientras cumple su condena domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) | Foto: AFP

La medida busca “restituir los bienes ilícitamente obtenidos -y sus derivados– al Estado como legítimo propietario, y al mismo tiempo reparar a la sociedad por los daños materiales y simbólicos derivados de la conducta delictiva”, indica el texto.

El fallo resuelve, entre otros, la confiscación de una propiedad de Kirchner en Santa Cruz y añade a la lista 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.

También ordena la ejecución de 84 bienes del empresario Lázaro Báez, quien ya cumple condena por la llamada causa “Vialidad” sobre el direccionamiento y sobreprecio de obras públicas viales en Santa Cruz durante los gobiernos de los Kirchner.

El tribunal comunicó la decisión a la Corte Suprema, que deberá definir si alguno de los inmuebles decomisados se destina a uso del Poder Judicial o va a subasta.

Vista de la casa de vacaciones de la expresidenta argentina en el Calafate
Vista de la casa de vacaciones de la expresidenta argentina en el Calafate. Imagen de referencia | Foto: AFP

Un abogado de Kirchner en esta causa no respondió la solicitud de comentarios por parte de AFP.

El mismo tribunal impuso este miércoles restricciones a las visitas a Kirchner. Podrán durar hasta dos horas, con un máximo de dos veces por semana y hasta tres personas en simultáneo en cada ocasión.

La medida surge tras difundirse una reunión de la exmandataria con nueve economistas que no fue declarada previamente, según el fallo judicial compartido por el periódico local La Nación.

Kirchner afirmó en X que el problema no fue la cantidad de asistentes, sino que la reunión trató un proyecto de desarrollo económico nacional. Publicó fotos de otros encuentros multitudinarios y sostuvo: “No es la foto... es la economía estúpido”, en alusión a esa famosa frase acuñada durante la campaña presidencial de Bill Clinton en los años 90 en Estados Unidos.

Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Fernandez de Kirchner | Foto: AP

Kirchner señaló además que el gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei “no deja de destruir empresas y puestos de trabajo”.

Entretanto, la expresidenta (2007-2015) y también exvicepresidenta (2019-2023) enfrenta desde el 6 de noviembre un juicio por la llamada causa “Cuadernos”, considerado el mayor caso por corrupción de la historia judicial argentina.

Con información de AFP*

