La fuerte acusación de Estados Unidos hacia Rusia sobre el dron caído en el mar Negro

En las últimas horas, las autoridades de Estados Unidos creen que Rusia ha logrado recuperar algunos restos del dron estadounidense caído el pasado martes en aguas del mar Negro tras un encontronazo con un caza SU-27 de la Fuerza Aérea rusa.

Por ahora se estima que la parte recogida por Rusia tan solo sería pequeñas piezas del avión no tripulado MQ-9. No obstante, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó que la Administración estadounidense imposibilitó que los restos caídos en el mar Negro pudieran tener ningún tipo de valor de inteligencia.

También es importante mencionar que, tras la caída del dron, las autoridades militares estadounidenses tomaron medidas para eliminar el ‘software’ sensible, haciendo que las demás piezas no tengan “nada de valor intrínseco real”. “Probablemente no haya mucho qué recuperar, francamente”, indicó el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby. - Foto: REUTERS

Ante las crecientes tensiones que esto ha generado entre Estados Unidos y Rusia, el embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antonov, advirtió que “un ataque deliberado contra un avión ruso en espacio aéreo neutral sería una declaración de guerra contra la mayor potencial nuclear”.

El funcionario manifestó que un conflicto entre ambos ‘actores’ “sería radicalmente diferente de la guerra por el poder que las autoridades estadounidenses están librando a distancia en Ucrania” contra el Kremlin.

Esta fue la respuesta del diplomático cuando periodistas le interrogaron sobre la posición de algunos legisladores republicanos, quienes sugirieron el derribo de aeronaves rusas que se acercan a las norteamericanas en el espacio aéreo internacional. Además, aseguró que el artefacto estadounidense estaba violando el área delimitada.

Estados Unidos divulga video inédito

En esa jornada, el Ejército de Moscú reconoció haber interceptado el dron, pero rechazó las acusaciones de haberlo alcanzado y conducido a su caída. “Tras una maniobra brutal (...) el MQ-9 inició un vuelo incontrolado, con pérdida de altitud y chocó contra la superficie del agua”, dijo el Ministerio de Defensa al sostener que sus dos cazas no tuvieron contacto ni dispararon con este.

Sin embargo, en las últimas horas el Gobierno de Estados Unidos desclasificó fragmentos del momento exacto en el que una de sus aeronaves se vio envuelta en el incidente. En estas se observa la cercanía de un avión de combate ruso y cuando estaría arrojando combustible; además, en otra parte del clip se refleja cómo la hélice parece haber sufrido daños con el impacto.

EE.UU. divulgó un video del incidente entre dron y cazas rusas. - Foto: Reuters / Comando Europeo de EE. UU./Folleto

El pasado miércoles, el jefe de Defensa en ese país, Lloyd Austin, hizo hincapié en que se continuará teniendo presencia donde la normativa internacional lo permita; sin embargo, aclaró que mantener la comunicación con Moscú era vital. “Nos tomamos muy en serio cualquier potencial de escalada y por eso creo que es importante mantener abiertas las líneas” de contacto.

US releases Video of Russian SU-27 fighter jet colliding with MQ-9 drone pic.twitter.com/IKYBOKYukT — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 16, 2023

Polonia entregará cazas a Ucrania

En esta jornada, 16 de marzo, se conoció que Polonia enviará aeronaves caza a Ucrania en los “próximos días”. El presidente de ese país, Andrzej Duda, dijo a la prensa que “en un primer tiempo vamos a entregar” cuatro aparatos plenamente operativos (...). Hay otros en mantenimiento ahora mismo, y probablemente serán entregados de manera sucesiva”.

El mandatario detalló que su nación cuenta con aproximadamente 15 cazas MiG, heredados en la década de los noventa de las fuerzas armadas de la Alemania oriental comunista. “Esos MiG siguen en servicio en el ejército del aire polaco. Son los últimos años de explotación de esos aparatos, que se mantienen operativos en su gran mayoría”, agregó Duda.

El presidente polaco, Andrzej Duda, confirmó que su país enviara aeronaves a Ucrania. - Foto: Reuters / Aleksandra Szmigiel

El equipo enviado a territorio ucraniano será reemplazado por otro surcoreano FA-50 que el país europeo adquirió no hace mucho, y posteriormente por F-35 norteamericanos. Por otro lado, el Ministerio del Interior dijo que había desmantelado una red rusa que supuestamente recopilaba datos sobre la entrega de arsenal a Kiev.

*Con información de Europa Press y AFP.