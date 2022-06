La petición de Juan Guaidó al nuevo presidente electo Gustavo Petro

El opositor venezolano Juan Guaidó le envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, después de que ganara la segunda vuelta de las elecciones.

“Colombia ha decidido su futuro en elecciones libres y justas, que es lo que aspiramos y por lo que luchamos sin descanso en Venezuela. Felicitamos a los colombianos y reconocemos la solidez de sus instituciones democráticas, fundamentales para la justicia y la paz”, dijo Guaidó.

Así mismo le hizo una petición a quien será el primer mandatario colombiano desde el próximo 7 de agosto: “Colombia es hoy el hogar de 2 millones de venezolanos que huyeron en búsqueda de futuro. Abogamos porque la gestión del nuevo presidente Gustavo Petro mantenga la protección a venezolanos vulnerables en su país y acompañe la lucha de Venezuela para recuperar su democracia”.

Finalmente, le envió un mensaje al presidente saliente: “Venezuela y Colombia son países hermanos con las mismas raíces y luchas históricas. En estos años ese lazo se ha estrechado, en medio de la adversidad. Los venezolanos siempre agradeceremos el apoyo del presidente Iván Duque a los migrantes y a la lucha por la democracia”.

El discurso de Petro tras su victoria

Después de la jornada electoral de este domingo 19 de junio, el líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se pronunció desde el Movistar Arena tras conocer los resultados que definen que él será posesionado en agosto 7 como el próximo presidente de la República de Colombia.

El político comenzó agradeciendo a los asistentes en el lugar. “Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo”, afirmó.

“Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia la vida misma, no vamos a traicionar a ese electorado que lo que le ha gritado al país es que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra. Un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas: la política del amor”, añadió.

“No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana [...]. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones, más o menos, mostraron dos Colombias, cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias”.

“El cambio también significa la bienvenida a la esperanza, la posibilidad de abrir un futuro; el cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas en la esperanza; el cambio significa que esa esperanza pueda llenar todos los rincones del territorio nacional, que la esperanza reine en el corazón; el cambio significa que llegó el Gobierno de la esperanza”, continuó.

Después de agradecer nuevamente a los votantes, a su familia y a su vicepresidenta, Gustavo Petro afirmó: “yo le solicitó al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes. Yo le solicito a la procuradora general de la Nación que restituya en sus puestos a los alcaldes de elección popular”.

Al lado de Antanas Mockus, Petro afirmó: “¿Qué significa poder hacer la paz? Significa que los 10 millones y pico de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este Gobierno; significa que Rodolfo Hernández, que hizo una campaña interesante, puede dialogar con nosotros cuando quiera”.

“Sobre la base de los diálogos regionales poder construir las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz. No es extraño que en esos 11 millones de votos que nos han dado el triunfo, la mayoría sean de jóvenes y de mujeres. Una marea juvenil decidió hoy tomarse las urnas. Una marea femenina decidió hoy tomarse las urnas”.

Después de continuar su discurso enfocado en la paz y la justicia social, indicó que su Gobierno desarrollará “el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia. Los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Tenemos que superar mentalidad ligadas a ese mundo de siervos [...]. Tenemos que construir una democracia”.