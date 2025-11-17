La presidenta de México pide a la Fiscalía investigar a grupos violentos que participaron en las protestas del fin de semana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó a la Fiscalía investigar a una serie de grupos violentos que participaron en las protestas del fin de semana en la plaza central de la capital del país, el Zócalo, que terminaron con más de un centenar de heridos y unos 40 detenidos.

“En México no se reprime a los jóvenes. Al revés, les damos becas, les damos escuela, trabajo. Les abrazamos y escuchamos si hay alguna demanda legítima, justificada, pero esta violencia, ¿de dónde vino?”, se preguntó la mandataria en una rueda de prensa.

Sheinbaum afirmó que muchos de los manifestantes, vestidos de negro, “llevaban ganzúas” o “martillos” y que su objetivo no era asaltar el Palacio Nacional, sino chocar contra los efectivos de la Policía “de una forma muy violenta” para dar una imagen de represión por parte de las autoridades.

La presidenta también aseguró que la convocatoria fue impulsada gracias a “90 millones de pesos” procedentes de la oposición y del empresario Ricardo Salinas Pliego. “Mucho adulto, pocos jóvenes”, dijo, desvinculando nuevamente las protestas del movimiento de la generación Z.

No obstante, el movimiento juvenil convocó otra nueva protesta para el próximo jueves, que coincide con el desfile de las Fuerzas Armadas que se organiza anualmente para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana.

Manifestantes cargan contra la policía durante una marcha juvenil antigubernamental en la Ciudad de México. | Foto: AP

La protesta se concentró el pasado sábado, 15 de noviembre, en las calles de Ciudad de México, para reclamar contra la violencia y la política de seguridad del gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Varios asistentes a la marcha, que recorrió diferentes avenidas del centro de la capital, portaban sombreros como el que hizo famoso Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, estado de Michoacán, asesinado el 1 de noviembre.

Pancartas con mensajes como “Todos somos Carlos Manzo” fueron exhibidas a la par de la bandera pirata emblemática del manga japonés One Piece, que se ha convertido en un símbolo de protesta juvenil global.

Los asistentes llegaron frente al Palacio Nacional de México, donde vive y despacha Sheinbaum, y derribaron algunas de las vallas metálicas que resguardaban el edificio, ubicado en el Zócalo, la plaza pública más importante del país.

Los policías que protegían el recinto accionaron extintores para contener a los manifestantes que golpeaban las vallas. También arrojaron granadas de gas lacrimógeno.

Unos cientos de jóvenes lanzaron proyectiles a los policías, quienes respondieron desplegando sus escudos ante la ausencia de las vallas y también arrojaron objetos a los manifestantes.