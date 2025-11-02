Un alcalde fue asesinado a balazos durante un evento público este sábado, 1 de noviembre, en el estado de Michoacán, en México, una región azotada por la violencia ligada al crimen organizado.

El funcionario asesinado es Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, epicentro mexicano de la exportación de aguacate a Estados Unidos, a donde se envían toneladas del fruto cada año antes del Super Bowl.

“Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, lamentablemente perdió la vida el presidente municipal, Carlos Manzo”, dijo la Secretaría de Seguridad Pública mexicana en la red social X.

El alcalde fue atacado mientras se encontraba con su familia. | Foto: X/@arumalts

“Fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida”, agrego la fuente.

Michoacán es un estado del oeste de México del tamaño de Costa Rica y con costa en el Pacífico. Es un importante productor de aguacate, principalmente de exportación hacia Estados Unidos y de otros frutos como el limón.

El estado se ha visto asolado por años por la violencia ligada al crimen organizado, cuyas bandas suelen extorsionar a productores, lo que motivó que miembros del gremio decidieran conformar grupos de autodefensa armados.

En Michoacán operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero pasado como “organizaciones terroristas extranjeras” por el presidente estadounidense, Donald Trump.

#CirculaEnRedes📲| Minutos antes de que le quitaran la vida al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo en el Festival de las Velas.

👉https://t.co/XgVUDpMfck pic.twitter.com/IApszn3of9 — Tabasco HOY (@TabascoHOY) November 2, 2025

En evento público

El alcalde fue asesinado mientras asistía a un evento público en Uruapan con motivo del Día de Muertos.

Algunos videos difundidos en redes sociales muestran el evento abarrotado de asistentes, cuando se escuchan detonaciones de arma de fuego y a continuación gente que huye despavorida.

Manzo gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024 y había llamado la atención porque en ocasiones salía a patrullar las calles del municipio con un chaleco antibalas.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado por dos sicarios la noche de este sábado 1 de noviembre, exigió a la presidenta, Claudia Sheinbaum, aque hubiera mayor presencia de las autoridades para brindar seguridad a los habitantes de Uruapan. pic.twitter.com/iQutGpLcEI — HECTOR GORDOA (@hgordoa) November 2, 2025

“Esto no es un problema que inició en mi gobierno, es un problema que inició hace 25 años y a quien le corresponde atender es a la Federación”, decía Manzo en alusión al gobierno de Claudia Sheinbaum en un video en sus redes sociales en junio tras un enfrentamiento armado en Uruapan.

Extorsiones

El asesinato del alcalde ocurrió a pocos días de que Bernardo Bravo, representante de los productores de limón de Michoacán, fuera asesinado a balazos.

Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones extorsiones a su gremio. Días antes de su asesinato había pedido seguridad para que jornaleros y productores trabajaran tranquilamente.

Por años, los productores, tanto de aguacate como de limón en Michoacán, han denunciado las extorsiones de parte del crimen organizado.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado por dos sicarios la noche de este sábado 1 de noviembre. | Foto: x/@AlessandraRdlv

Incluso, esos cobros llegan a afectar los precios que pagan los consumidores por esos productos.

En julio, la presidenta Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para combatir la extorsión. A finales de octubre, la ley fue aprobada por la Cámara de Diputados.