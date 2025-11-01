Mundo
Caso B King y Regio Clown: juez de México envió a juicio a alias el Comandante por presunta participación en el doble homicidio
El Comandante cayó junto a otras 15 personas vinculadas con el homicidio.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En audiencia celebrada este sábado, primero de noviembre, en los Juzgados de Chalco, un juez determinó la vinculación a proceso en contra de Cristopher ‘N’, alias el Comandante, por su presunta participación en el homicidio en agravio de Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, y Jorge Herrera, quien se hacía llamar DJ Regio Clown, cuyos restos fueron hallados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, México.
“Tras analizar los datos recabados y expuestos por el agente del Ministerio Público, la Autoridad Judicial resolvió la situación jurídica del investigado por el delito de homicidio calificado e impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada”, se lee en el comunicado de la Fiscalía de México.
De acuerdo con los indicios aportados por esta Fiscalía, dio a conocer que Cristopher ‘N’, alias el Comandante, “tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo”.
Según los testimonios, alias el Comandante engañó a las víctimas para conducirlas al sitio donde serían asesinadas, siguiendo órdenes del Pantera, quien habría pagado 200 mil pesos mexicanos por el crimen.
Los cuerpos fueron trasladados en una camioneta y abandonados en el estado de México para desviar las pesquisas. Tras los homicidios, el Pantera amenazó a sus cómplices para evitar delaciones, confirmando la existencia de un plan coordinado para eliminar a los músicos y mantener el control sobre la distribución de drogas en los eventos.
#AProceso.— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 1, 2025
En audiencia celebrada este día en los Juzgados de Chalco, un Juez determinó la vinculación a proceso en contra de Cristopher “N”, alias “El Comandante”, por su probable participación en el homicidio en agravio de dos víctimas de nacionalidad colombiana, cuyos restos… pic.twitter.com/Pn2Rk654Tc
Las autoridades mexicanas investigan una red criminal vinculada al homicidio de los músicos colombianos, relacionada con la organización de eventos llamados Sin Censura, donde se comercializaban drogas como tusi y Coco Channel.
“Los actos de investigación realizados hasta este momento vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como 2-CB (tusi) y Coco Channel”, dice el texto.
Las investigaciones permiten relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión “gota a gota”, privación de la libertad y secuestro.
“Por estos hechos, han sido detenidas 16 personas, diez de ellas de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), por su intervención, ya sea como autores o partícipes en uno o varios ilícitos”, dijo la Fiscalía.