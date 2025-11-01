Caso B King y Regio Clown: juez de México envió a juicio a alias el Comandante por presunta participación en el doble homicidio

En audiencia celebrada este sábado, primero de noviembre, en los Juzgados de Chalco, un juez determinó la vinculación a proceso en contra de Cristopher ‘N’, alias el Comandante, por su presunta participación en el homicidio en agravio de Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, y Jorge Herrera, quien se hacía llamar DJ Regio Clown, cuyos restos fueron hallados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, México.

“Tras analizar los datos recabados y expuestos por el agente del Ministerio Público, la Autoridad Judicial resolvió la situación jurídica del investigado por el delito de homicidio calificado e impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada”, se lee en el comunicado de la Fiscalía de México.

De acuerdo con los indicios aportados por esta Fiscalía, dio a conocer que Cristopher ‘N’, alias el Comandante, “tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo”.

Según los testimonios, alias el Comandante engañó a las víctimas para conducirlas al sitio donde serían asesinadas, siguiendo órdenes del Pantera, quien habría pagado 200 mil pesos mexicanos por el crimen.

Los cuerpos fueron trasladados en una camioneta y abandonados en el estado de México para desviar las pesquisas. Tras los homicidios, el Pantera amenazó a sus cómplices para evitar delaciones, confirmando la existencia de un plan coordinado para eliminar a los músicos y mantener el control sobre la distribución de drogas en los eventos.

#AProceso.



En audiencia celebrada este día en los Juzgados de Chalco, un Juez determinó la vinculación a proceso en contra de Cristopher “N”, alias “El Comandante”, por su probable participación en el homicidio en agravio de dos víctimas de nacionalidad colombiana, cuyos restos… pic.twitter.com/Pn2Rk654Tc — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 1, 2025

Las autoridades mexicanas investigan una red criminal vinculada al homicidio de los músicos colombianos, relacionada con la organización de eventos llamados Sin Censura, donde se comercializaban drogas como tusi y Coco Channel.

“Los actos de investigación realizados hasta este momento vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como 2-CB (tusi) y Coco Channel”, dice el texto.

Delincuentes aprehendidos por las autoridades mexicanas. | Foto: Fiscalía de México

Las investigaciones permiten relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión “gota a gota”, privación de la libertad y secuestro.