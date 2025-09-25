Suscribirse

MUNDO

México: Los detenidos por estar en adiestramiento militar clandestino dijeron pertenecer “a un grupo religioso” cuyo líder está preso

El caso de la Iglesia La Luz del Mundo, fundada por el mexicano Naasón Joaquín García, conmociona al país centroamericano.

Redacción Mundo
25 de septiembre de 2025, 9:37 p. m.
Los detenidos, señalados integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo, fundada por el mexicano Naasón Joaquín García, en prisión
Los detenidos, señalados integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo, fundada por el mexicano Naasón Joaquín García, en prisión | Foto: Foto en X publicada por @blogdelnarcomex

Las autoridades mexicanas arrestaron a 38 hombres que recibían adiestramiento militar con réplicas de armas de fuego y aseguraron ser parte de un culto evangélico.

Según un reporte policial, los detenidos aseguraron ser miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, fundada por el mexicano Naasón Joaquín García, quien está preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores y hace dos semanas fue acusado de explotación infantil.

Tras una denuncia ciudadana, soldados y policías ocuparon un campamento en Vista Hermosa (estado de Michoacán), donde el grupo de hombres realizaba “tareas de adiestramiento”, según dijo a la prensa el secretario de seguridad local, Juan Carlos Oseguera.

Contexto: Conmoción en Argentina por feminicidio transmitido en vivo a través de redes sociales
Contexto: Destapan la forma en la que habrían engañado a B King y Regio Clown para asesinarlos: “Un mensaje claro”

Los detenidos, entre ellos un estadounidense, afirmaron “que pertenecían a un grupo religioso”, pero las autoridades no descartan que estén vinculados con alguna banda criminal, añadió Oseguera.

En la región actúa el carrtel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado por el gobierno de Estados Unidos como organización terrorista.

El gobierno mexicano ha descubierto centros de entrenamiento del CJNG en el estado de Jalisco, vecino de Michoacán, adonde han sido llevadas personas reclutadas por la fuerza o bajo engaños.

Naasón Joaquín García

Naasón Joaquín García, líder de un culto evangélico fundada en México, quien paga prisión en California por abuso sexual de menores, fue imputado en Nueva York como parte de una investigación más amplia, según informó el 7 de septiembre anterior el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.

Naasón Joaquín García, de 56 años, y otros cinco acusados organizaron “durante décadas (...) el abuso sexual sistemático de niños y mujeres” dentro de la Iglesia La Luz Del Mundo, según un comunicado del departamento.

Los acusados enfrentan cargos como conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la congregación.

“Utilizaron su influencia religiosa y poder económico para intimidar y obligar a las víctimas a guardar silencio”, añadió el fiscal a cargo de la acusación, Jay Clayton.

García fue arrestado en el estado de California, donde cumple una condena de 16 años y ocho meses de prisión por abusar sexualmente de tres menores.

Su madre y otra persona fueron detenidas y comparecerán ante el tribunal. Se cree que los otros tres sospechosos, actualmente prófugos, se encuentran en México, según el DOJ, que solicitará su arresto y extradición.

Todos enfrentan penas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

La investigación, que duró varios años y se llevó a cabo en todo el país, involucra a “decenas de víctimas”, según citaron los investigadores en el comunicado de prensa.

La nota reseña que La Luz del Mundo, una organización religiosa internacional que afirma tener varios millones de seguidores, ha sido señalada por abusos desde su fundación en 1926.

El líder religioso fue arrestado en California en 2019 por delitos cometidos entre 2015 y 2018, y sentenciado en 2022 tras declararse culpable.

Se le acusó de obligar a las víctimas a realizar actos sexuales, diciéndoles que “si iban en contra de los deseos o anhelos del ‘Apóstol’”, el título que se daba, “se estaban oponiendo a Dios”.

Con información de AFP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pentágono convoca inusual reunión con cientos de oficiales: ¿qué trama la cúpula militar?

2. Esta es la última publicación de Angie Miller, la novia de B King, que estaría desaparecida en México

3. “Exclamaban que yo me reelegiría”: Petro tras decisión que habilita inscripción de candidatos del Pacto Histórico

4. Proponen recortarle funciones al presidente en Colombia: los tres cambios que se impulsan

5. Apple TV retrasa serie tras el asesinato de Charlie Kirk: la protagonista rompe el silencio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Méxiconarcotráficonoticias de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.