México: Los detenidos por estar en adiestramiento militar clandestino dijeron pertenecer “a un grupo religioso” cuyo líder está preso

Las autoridades mexicanas arrestaron a 38 hombres que recibían adiestramiento militar con réplicas de armas de fuego y aseguraron ser parte de un culto evangélico.

Según un reporte policial, los detenidos aseguraron ser miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, fundada por el mexicano Naasón Joaquín García, quien está preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores y hace dos semanas fue acusado de explotación infantil.

Un golpe inédito reveló la existencia de un campo de entrenamiento de guardias armados de la iglesia la Luz del Mundo de Naasón Joaquín García.





Tras una denuncia ciudadana, soldados y policías ocuparon un campamento en Vista Hermosa (estado de Michoacán), donde el grupo de hombres realizaba “tareas de adiestramiento”, según dijo a la prensa el secretario de seguridad local, Juan Carlos Oseguera.

Los detenidos, entre ellos un estadounidense, afirmaron “que pertenecían a un grupo religioso”, pero las autoridades no descartan que estén vinculados con alguna banda criminal, añadió Oseguera.

En la región actúa el carrtel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado por el gobierno de Estados Unidos como organización terrorista.

El gobierno mexicano ha descubierto centros de entrenamiento del CJNG en el estado de Jalisco, vecino de Michoacán, adonde han sido llevadas personas reclutadas por la fuerza o bajo engaños.

Naasón Joaquín García

Naasón Joaquín García, líder de un culto evangélico fundada en México, quien paga prisión en California por abuso sexual de menores, fue imputado en Nueva York como parte de una investigación más amplia, según informó el 7 de septiembre anterior el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.

Naasón Joaquín García, de 56 años, y otros cinco acusados organizaron “durante décadas (...) el abuso sexual sistemático de niños y mujeres” dentro de la Iglesia La Luz Del Mundo, según un comunicado del departamento.

Detienen a Ejército Divino, Fuerzas Federales y Estatales detuvieron a 37 Sicarios de la iglesia La Luz del Mundo que estaban siendo entrenados en Vista Hermosa, Michoacán.





Los acusados enfrentan cargos como conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la congregación.

“Utilizaron su influencia religiosa y poder económico para intimidar y obligar a las víctimas a guardar silencio”, añadió el fiscal a cargo de la acusación, Jay Clayton.

García fue arrestado en el estado de California, donde cumple una condena de 16 años y ocho meses de prisión por abusar sexualmente de tres menores.

Su madre y otra persona fueron detenidas y comparecerán ante el tribunal. Se cree que los otros tres sospechosos, actualmente prófugos, se encuentran en México, según el DOJ, que solicitará su arresto y extradición.

Todos enfrentan penas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

La investigación, que duró varios años y se llevó a cabo en todo el país, involucra a “decenas de víctimas”, según citaron los investigadores en el comunicado de prensa.

La nota reseña que La Luz del Mundo, una organización religiosa internacional que afirma tener varios millones de seguidores, ha sido señalada por abusos desde su fundación en 1926.

El líder religioso fue arrestado en California en 2019 por delitos cometidos entre 2015 y 2018, y sentenciado en 2022 tras declararse culpable.

Se le acusó de obligar a las víctimas a realizar actos sexuales, diciéndoles que “si iban en contra de los deseos o anhelos del ‘Apóstol’”, el título que se daba, “se estaban oponiendo a Dios”.