Lo que se sabe de la muerte del fotógrafo colombiano en Ciudad de México: lo encontraron sin ropa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México avanza en la investigación por la muerte del fotógrafo colombiano Jonathan Ortiz Leal, de 34 años, quien fue encontrado sin vida dentro de un apartamento en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México, luego de que sus compañeros de vivienda pasaran varias horas sin tener contacto con él.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la causa del fallecimiento. De acuerdo con las versiones preliminares, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia y fue hallado desnudo dentro de la habitación.

El caso se conoció luego de que los compañeros de vivienda de Ortiz Leal reportaron que no respondía llamadas ni mensajes. El cuerpo fue localizado desnudo y en posición boca abajo. De acuerdo con las diferentes hipótesis, el hombre pudo haber estado acompañado antes de morir, sin embargo, es algo que aún no se confirma por los entes encargados del caso.

Otro punto que ha generado dudas es que en la habitación no se apreciaron signos de ingreso forzado, forcejeo o daño visible en las cerraduras, por lo que líneas de investigación exploradas por la Fiscalía incluyen un mal súbito, un posible consumo de sustancia o la intervención de otra persona.

También se ha indicado que se están analizando las cámaras de seguridad del edificio y que se recaban entrevistas con el personal del inmueble y los compañeros de vivienda.

Mientras tanto, la familia del fotógrafo solicitó el apoyo de la Embajada de Colombia en México para los trámites de repatriación. Las autoridades han indicado que serán los resultados de la necropsia y los análisis toxicológicos los que permitan oficializar la causa de la muerte. Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación sobre este deceso.

La comunidad artística de Santa Marta y de la Ciudad de México manifestó su consternación por la muerte de Ortiz Leal, quien habría decidido radicarse en la capital mexicana para fortalecer su trayectoria profesional. El fotógrafo trabajó con publicaciones como Playboy México y realizó colaboraciones con modelos e influenciadores.