Suscribirse

Nación

Lo que se sabe de la muerte del fotógrafo colombiano en Ciudad de México: lo encontraron sin ropa

El caso se conoció luego de que los compañeros de vivienda de Ortiz Leal reportaron que no respondía llamadas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

15 de noviembre de 2025, 12:03 a. m.
La familia del fotógrafo solicitó el apoyo de la Embajada de Colombia en México para los trámites de repatriación.
La familia del fotógrafo solicitó el apoyo de la Embajada de Colombia en México para los trámites de repatriación. | Foto: Redes sociales: Pulzo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México avanza en la investigación por la muerte del fotógrafo colombiano Jonathan Ortiz Leal, de 34 años, quien fue encontrado sin vida dentro de un apartamento en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México, luego de que sus compañeros de vivienda pasaran varias horas sin tener contacto con él.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la causa del fallecimiento. De acuerdo con las versiones preliminares, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia y fue hallado desnudo dentro de la habitación.

El caso se conoció luego de que los compañeros de vivienda de Ortiz Leal reportaron que no respondía llamadas ni mensajes. El cuerpo fue localizado desnudo y en posición boca abajo. De acuerdo con las diferentes hipótesis, el hombre pudo haber estado acompañado antes de morir, sin embargo, es algo que aún no se confirma por los entes encargados del caso.

Contexto: Taxista borracho se enfrentará a nuevos cargos tras la muerte de una de las víctimas que arrolló

Otro punto que ha generado dudas es que en la habitación no se apreciaron signos de ingreso forzado, forcejeo o daño visible en las cerraduras, por lo que líneas de investigación exploradas por la Fiscalía incluyen un mal súbito, un posible consumo de sustancia o la intervención de otra persona.

También se ha indicado que se están analizando las cámaras de seguridad del edificio y que se recaban entrevistas con el personal del inmueble y los compañeros de vivienda.

Mientras tanto, la familia del fotógrafo solicitó el apoyo de la Embajada de Colombia en México para los trámites de repatriación. Las autoridades han indicado que serán los resultados de la necropsia y los análisis toxicológicos los que permitan oficializar la causa de la muerte. Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación sobre este deceso.

Contexto: Ace Frehley: revelan la causa de muerte oficial del exguitarrista de KISS

La comunidad artística de Santa Marta y de la Ciudad de México manifestó su consternación por la muerte de Ortiz Leal, quien habría decidido radicarse en la capital mexicana para fortalecer su trayectoria profesional. El fotógrafo trabajó con publicaciones como Playboy México y realizó colaboraciones con modelos e influenciadores.

Contexto: El conmovedor mensaje que compartió la Hermana de B-King tras casi dos meses de su muerte

Este caso se suma a otros episodios recientes que han involucrado a ciudadanos colombianos en México y que han generado preocupación tanto en el sector artístico como entre las autoridades de ambos países. En septiembre pasado, los músicos Jorge Luis Herrera y Bairon Sánchez —conocidos profesionalmente como Regio Flow y B-King— fueron hallados sin vida en el Estado de México luego de varios días desaparecidos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Daniel Muñoz respondió al interés de Barcelona en él: lo dijo estando en Selección Colombia

2. Ranking: los jugadores más caros de los cuadrangulares de la Liga Betplay, con dominio de Nacional y América

3. Julio César Triana hace cruda radiografía sobre el orden público en el Huila: “No podemos seguir con un Estado que mira hacia otro lado”

4. Confirman quiénes tendrán un fin de semana de cuatro días en Estados Unidos tras Acción de Gracias

5. Katiuska, del ‘Desafío Siglo XXI’, podría recibir importante reconocimiento tras su salida de la competencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

muerteSanta MartaMéxico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.