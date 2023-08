La tercera edad en Argentina pasa hambre; mujer de 82 años asegura que se despierta a medio día porque no tiene dinero para almorzar

Debido a esto, varios sectores se están viendo afectados y el dinero que tienen no alcanza para pagar lo que necesitan en su diario vivir.

Esto lo dejó evidenciado Beatriz, una mujer de 82 años que fue entrevistada en un noticiero de ese país y quien aseguró que lo que gana no le alcanza para comprar almuerzo y por ese motivo se levanta a medio día para desayunar.

“Trato de despertarme 11:30 de la mañana o 12 del medio día porque al medio no como, tomo mate, y no como a esa hora porque no puedo”, dijo al periodista la mujer de la tercera edad.