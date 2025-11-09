Suscribirse

Relaciones internacionales

La Unión Europea defiende en la Celac la primacía del derecho internacional ante los ataques de Estados Unidos en el Caribe

Las delegaciones presentarán una declaración conjunta al final de la cumbre para expresar una postura común frente a las operaciones desde Washington.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
9 de noviembre de 2025, 2:26 p. m.
En el Centro de Convenciones Estelar Santamar llegan los jefes de delegación para participar en la IV Cumbre CELAC- UE. En la imagen Kaja Kallas, responsable diplomática de la Unión Europea.
En el Centro de Convenciones Estelar Santamar llegan los jefes de delegación para participar en la IV Cumbre CELAC- UE. En la imagen Kaja Kallas, responsable diplomática de la Unión Europea. | Foto: Catalina Olaya

La máxima responsable diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, insistió este domingo en la “clara posición” al amparo del derecho internacional que abandera el bloque frente a los ataques de Estados Unidos contra las supuestas narcolanchas en el Caribe.

Kallas se encuentra en Santa Marta para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, una reunión a la que acuden representantes de más de cuarenta países, entre ellos jefes de Estado y de Gobierno, así como 20 organismos internacionales.

Contexto: Cancillería anuncia los diplomáticos que estarán en Santa Marta en la Cumbre de la Celac-Unión Europea

Las delegaciones trabajan para cerrar una declaración final a través de discusiones sobre una posible reacción a los ataques militares de Estados Unidos, condenados por Naciones Unidas y numerosas organizaciones humanitarias que describen los bombardeos contra las presuntas narcolanchas (que han dejado ya unas 70 personas muertas) como ejecuciones extrajudiciales.

A este respecto, Kallas aseguró que “la posición de la UE es clara: bajo el derecho internacional solo se puede usar la fuerza por dos motivos: por autodefensa o siguiendo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

En términos generales, recordó que las delegaciones reunidas se disponen a abordar una multitud de cuestiones, desde el cambio climático hasta la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, pasando por el cambio climático y la protección de los derechos y libertades de las ciudadanías de los países presentes en el encuentro.

“Estamos a kilómetros de distancia, pero compartimos los mismos valores. Creemos en el derecho internacional. Creemos en el orden basado en normas. Creemos en el Estado de derecho y la democracia”, indicó.

Kallas, por último, restó importancia a la ausencia de pesos pesados en la cumbre de Santa Marta, empezando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el presidente de Francia, Emmanuel Macron. “Hay que preguntar a los que están ausentes, pero ya sabes, hay un dicho: demos gracias por los que están presentes”.

El presidente colombiano y anfitrión de la cumbre, Gustavo Petro, acusó a “fuerzas ajenas a la paz” de hacer que la cumbre entre la UE y la Celac “fracase”. “En la nueva geopolítica fósil y antidemocrática, se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten”, señaló en un mensaje reciente en redes sociales.

Contexto: Desplante internacional: los efectos del aislamiento de Trump a Petro que tienen a la cumbre de la Celac en medio de una crisis geopolítica

Previamente, las autoridades colombianas habían indicado que 12 líderes y siete cancilleres latinoamericanos acudirían a la cumbre internacional.

La reunión en Santa Marta llega en plena escalada de las tensiones con Estados Unidos tras las operaciones del Pentágono contra supuestas narcolanchas en el Caribe y con la acumulación de medios navales y aéreos en distintas bases de la región, toda vez que Donald Trump ha amenazado con intervenir militarmente en Venezuela para desalojar a Nicolás Maduro, de quien ha dicho que tiene los días contados.

En el Centro de Convenciones Estelar Santamar llegan los jefes de delegación para participar en la IV Cumbre CELAC- UE. En la imagen Kaja Kallas, responsable diplomática de la Unión Europea.
En el Centro de Convenciones Estelar Santamar llegan los jefes de delegación para participar en la IV Cumbre CELAC- UE. En la imagen Kaja Kallas, responsable diplomática de la Unión Europea. | Foto: Catalina Olaya

La división ideológica en el seno del continente americano tampoco ayuda, y una muestra es el paso de República Dominicana de aplazar sine die la Cumbre de las Américas que iba a tener lugar esta misma semana en Punta Cana, a la espera de que la cita pueda celebrarse en 2026 y de manera “productiva”. Las autoridades dominicanas decidieron no invitar a Nicaragua, Venezuela y Cuba, alegando que de esta manera la asistencia sería mayor; sin embargo, países como México y Colombia descartaron participar también como gesto de solidaridad.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jennifer Pedraza recordó trino del presidente Petro por caso Juliana Guerrero: “Ese es el escándalo”

2. Aura Cristina Geithner destapó detalles de su polémico romance con Miguel Varoni: “Estaba casado”

3. La Unión Europea defiende en la Celac la primacía del derecho internacional ante los ataques de Estados Unidos en el Caribe

4. Harry Kane se pronunció: golazo de Luis Díaz lo hizo hablar así por su regate endiablado

5. Muerte del universitario Jaime Esteban Moreno: la discoteca Before Club se pronunció nuevamente

LEER MENOS

Noticias relacionadas

celacUnión EuropeaEstados UnidosSanta Marta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.