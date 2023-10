La visa australiana que permite trabajar y llevarse a su familia; este es el paso a paso

Estudiar y trabajar e Australia, una de las naciones con la economía más fuerte a escala global, se sitúa entre las prioridades a corto y mediano plazo. Si bien emprender el trayecto al otro lado del mundo no es ‘sencillo’ para todos, las oportunidades que ofrece y la búsqueda de mejores remuneraciones elevan su atracción.

En redes sociales, algunos latinos suelen compartir sus vivencias tras decidirse a empacar maletas e ir a ese país , aun cuando sea temporalmente. Ello no solo despierta reacciones entre casos similares sino numerosas inquietudes sobre el proceso, facilidades, tiempos de espera y posibilidades (más allá de hacer turismo).

Visa para trabajar y migrar en familia

Este documento permite desempeñarse en una actividad altamente especializada y estrictamente tiene que ser “no continua”. Entre las condiciones para aplicar está contar con experiencia y habilidades que contribuyan a las empresas y no realizar funciones diferentes a las permitidas en el tipo de visado.

Este permiso facilita incluir a la familia, pero todos los aplicantes deben cumplir con el requisito de salud y carácter (este abarca, entre otras cosas, no tener antecedentes penales). En cuanto al costo, hay un cargo por cada integrante que se sume en la petición.

Los allegados “incluidos en su solicitud no pueden trabajar ni estudiar en Australia. Debe poder demostrar que usted y su familia tienen medios suficientes para mantenerse mientras se encuentran en” el país, informa la oficina de asuntos internos.

Requisitos para esta visa australiana

Este tipo de visa solo permite una estadía temporal. | Foto: Getty Images / (c) by Cristóbal Alvarado Minic

En cuanto a otras generalidades para aspirar, es importante tener no solo experiencia altamente especializada, sino solvencia económica para la estadía propia y de los familiares, contar con una oferta de empleo y cumplir con los requisitos de salud. Otros aspectos incluyen no tener intención de estar permanentemente y no tener un rechazo a solicitudes previas.