Al menos 80 personas, incluidos 28 menores de edad, murieron tras las devastadoras inundaciones que afectaron el estado de Texas el pasado 4 de julio. Una de las zonas más golpeadas fue Texas Hill Country, donde el campamento cristiano exclusivo para niñas, Camp Mystic, resultó especialmente afectado.

Desde el campamento provienen algunas de las escenas más dramáticas de la tragedia, según revelaron jóvenes consejeras y sobrevivientes al Daily Mail. Silvana Garza y María Paula, dos adolescentes que trabajaban como consejeras en un campamento vecino, describieron el temor que se extendió cuando recibieron a niñas evacuadas desde Camp Mystic.

En medio del caos y sin información clara, ambas tomaron medidas desesperadas para identificar a las menores. “Nosotras, como consejeras, comenzamos a escribir nuestros nombres en nuestra piel, en cualquier lugar que fuera visible”, dijo María Paula. “Hicimos lo mismo con las niñas: escribimos sus nombres en cualquier lugar donde fuera fácil verlos”, aseguraron las dos mujeres.

Las lluvias torrenciales causaron inundaciones devastadoras que causaron la muerte de al menos 27 personas, y se esperan más lluvias. | Foto: AFP

Las autoridades aún investigan las causas del desastre, pero testigos aseguran que la creciente súbita del río Guadalupe, producto de lluvias intensas durante la madrugada, tomó por sorpresa a las instalaciones ubicadas cerca del afluente y provocaron la tragedia que enluta a toda la comunidad.

Las consejeras explicaron que durante las horas de mayor incertidumbre intentaron mantener la calma de las niñas, a pesar de no tener información oficial. “Les dijimos que prepararan una maleta y que llevaran su peluche favorito. No sabíamos si nos iban a evacuar. Simplemente estábamos esperando”, explicó María Paula. Además, señalaron que se les pidió no alarmar a las menores y “poner buena cara” mientras los hechos se desarrollaban.

“Todas las niñas empezaron a volverse locas, algunas lloraban porque no querían irse”, dijo Silvana Garza. “Otras querían a sus padres. Fue algo horrible”. Según relató, muchas de las menores no tenían acceso a sus teléfonos celulares y no supieron de inmediato cuántas víctimas había dejado la tragedia.

Vista del interior de una cabaña en Camp Mystic, donde al menos 20 niñas desaparecieron tras las inundaciones repentinas en Hunt, Texas, el 5 de julio de 2025. | Foto: AFP

Otro testimonio recogido por el Daily Mail es el de Callie McAlary, de 16 años, quien relató que tomó precauciones por cuenta propia ante el temor de no sobrevivir. “Me puse una etiqueta con mi nombre porque tenía miedo de que si salía agua de otras cabañas, la nuestra podría ser la siguiente”, explicó. “En mi cabeza me decía: ‘Si pasa algo y me arrastra el agua, al menos tendré mi nombre en mi cuerpo’”, manifestó la menor de edad.

Callie se alojaba en la zona del campamento conocida como Senior Hill, una sección más elevada que logró mantenerse relativamente segura. Sin embargo, señaló que la alerta fue repentina y que no hubo tiempo de reacción. “Nos acostamos pensando que era una simple tormenta. Un minuto ves caer un rayo y al siguiente oyes ‘está subiendo agua’ y los niños corren intentando llegar a otras cabañas”, relató.

En un caso aparte, medios locales informaron sobre la muerte de dos hermanas, Blair y Brooke Harber, de 13 y 11 años, quienes fueron arrastradas por las aguas mientras se alojaban con su familia en una comunidad cercana llamada Casa Bonita, también afectada por las inundaciones.

Un voluntario de búsqueda y rescate sostiene una camiseta y una mochila con las palabras "Camp Mystic" en Comfort, Texas. | Foto: The Washington Post via Getty Im

Según contó una familiar al canal KLOU, fueron encontradas horas más tarde a 24 kilómetros de distancia, con las manos entrelazadas. Poco antes, Brooke había enviado un mensaje de texto a su padre y abuelos en el que decía: “Los amo”.