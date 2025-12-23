Le entregaron a su bebé muerta en una caja: la foto que evidencia la dura crisis de salud en Ecuador

La entrega de una bebé fallecida en una caja de cartón a una madre indígena achuar ha desatado una ola de críticas en Ecuador. Aunque la menor fue internada por complicaciones respiratorias el 28 de noviembre, la falta de recursos de la familia y la ausencia de protocolos de apoyo en el hospital, derivaron en un trato inhumano.

El cuerpo de la bebé fue entregado a la madre en una caja de cartón improvisada, que ella tuvo que cargar hasta su comunidad en la Amazonía ecuatoriana. El hecho evidencia la precariedad extrema de la red hospitalaria pública, cuya gestión no ha logrado recuperarse tras la pandemia.

El gerente del hospital fue destituido un mes después de iniciarse las investigaciones por el caso de la bebé. La medida hace parte de las “sanciones correspondientes” que el Ministerio de Salud Pública aplicó al personal involucrado, ante la gravedad del incidente y la presión social.

A Yawa Sumpa Puar Alexandra, integrante de la comunidad indígena achuar en Ecuador, le entregaron el pasado 29 de noviembre el cadáver de su bebé en una caja de cartón.



Los estragos de la pandemia

La crisis sanitaria, agravada desde la pandemia de 2020, persiste sin solución en Ecuador, tras el paso de cinco ministros de Salud en apenas 20 meses. De acuerdo con voceros de la Federación Nacional de Médicos y con la prensa local, esta situación obedece a una carencia de liderazgo técnico y al desconocimiento del sector por parte de la actual administración.

La salud en Ecuador no ha podido recuperarse desde pandemia. Foto: Getty Images

La crisis se agravó debido a una errónea planificación gubernamental durante la pandemia: mientras el sector público se centraba exclusivamente en el covid-19, las demás enfermedades fueron derivadas a clínicas privadas.

Esta estrategia, sumada a los despidos médicos y la corrupción, terminó por desatender el mantenimiento de los hospitales públicos, ya que los fondos estatales se desviaron para cubrir las facturas de los prestadores externos.

Un sistema precario

El sistema de salud de Ecuador atraviesa actualmente una de sus etapas más críticas. De acuerdo con medios locales, el desabastecimiento de equipos médicos alcanzó niveles extremos en septiembre.

Un especialista de la salud, entrevistado por BBC Mundo, señaló que la falta de materiales para curación hace que el trabajo sea mucho más complicado. “Si alguien se va a operar al hospital, tiene que traer todo. Faltan agujas, cánulas, hilos de sutura, sedantes, analgésicos. A veces no hay ni algodón”.

Daniel Noboa enfrenta crisis de salud en Ecuador. Foto: getty images

Además del desabastecimiento, casos como este evidencian una grave falta de protocolos mínimos y la carencia de servicios mortuorios. A ello se suma que muchos hospitales han tenido que recurrir a bancos de alimentos para poder alimentar a los enfermos, ante la falta de recursos.

Ante la gravedad de los hechos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

