Suscribirse

Mundo

Liberaron a los topógrafos colombianos que habían sido retenidos en Santa Rosa, la isla en disputa con Perú

Pese a que los contratistas fueron liberados, sus equipos de trabajo siguen retenidos por las autoridades peruanas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 3:13 a. m.
Los ciudadanos colombianos fueron interrogados por las autoridades peruanas
Los ciudadanos colombianos fueron interrogados por las autoridades peruanas. | Foto: TVPE/x/@PKN2023 Y Ricardo Escudero X/@PrimerPedal

En medio de la disputa que enfrentan los gobiernos de Colombia y Perú por la isla de Santa Rosa de Loreto, ubicada en la isla Chinería, en la triple frontera, dos ciudadanos colombianos habían sido retenidos.

Esta acción se dio a conocer el pasado 12 de agosto, cuando dos contratistas realizaban trabajos topográficos sin autorización en la zona, por lo que la Policía Nacional del Perú los intervino.

Contexto: “Es un secuestro”: Gustavo Petro por contratistas colombianos detenidos en la isla de Santa Rosa. Crece la tensión con Perú

Sin embargo, en la tarde de este miércoles, 20 de agosto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó la liberación de estos connacionales.

“Sabemos que ya hoy han sido liberados, ellos están desde el 12 de agosto, según las autoridades peruanas estaban siendo intervenidos, para nosotros era una detención y hoy han sido liberados aproximadamente a las 5:30 de la tarde", dijo inicialmente.

De acuerdo con la ministra, la noticia la conoció tras una información proporcionada por los familiares de los contratistas con quien tenía constante comunicación.

Carlos Sánchez y John Willington Amias, estaban empleando equipos de GPS para hacer trabajos topográficos en la zona cuando fueron detectados por las autoridades peruanas.

Isla Santa Rosa de Loreto. Perú.
Isla Santa Rosa de Loreto, Perú. | Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

“Los equipos que tenían de GPS y demás, porque ellos estaban haciendo la revisión de los estudios de batimetría, que son estudios que se hacen en estos cuerpos de agua, porque estaban trabajando en la ampliación del muelle Victoria Regia de la ciudad de Leticia. Esos equipos siguen retenidos y ya será un tema del contratista, la empresa contratista que pueda realizar las labores para su recuperación”, mencionó Rojas.

Se espera que en las próximas horas ambos topógrafos lleguen a Leticia, territorio colombiano, donde su trasladado está siendo apoyado por la Cancillería, y Carlos Barreto Vargas, cónsul de Colombia en Iquitos, Perú.

Le agradecemos las labores que han realizado. Los familiares me cuentan que se han sentido muy apoyados y acompañados por la labor del cónsul, entonces todas estas gestiones son a instancias del consulado y de la cancillería”, puntualizó la ministra de Transporte.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así fue el plan de los hinchas de Millonarios para tirar zapatos en El Campín: todo estaba organizado

2. Los números de la suerte de cada signo del horóscopo chino para ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

3. Terror en el aire: avión con 167 pasajeros a bordo debió aterrizar de emergencia por un motor “completamente destruido”

4. Una montaña rusa llamada Yankees: de un juego casi perfecto a expulsión en la décima entrada

5. ‘Desafío Siglo XXI’: un equipo exige cambio de capitán y estas son las razones de los integrantes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

topografíasanta rosaPerúsecuestrados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.