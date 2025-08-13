Suscribirse

Política

“Es un secuestro”: Gustavo Petro por contratistas colombianos detenidos en la isla de Santa Rosa. Crece la tensión con Perú

El presidente insistió que la isla no ha sido adjudicada al vecino país, según el protocolo de Río de Janeiro.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 7:41 p. m.
Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció que fueron “secuestrados” contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa.

En el trino, el mandatario colombiano rechazó ese hecho, al señalar que la detención de un topógrafo y un inspector de obra fue, al parecer, por uniformados de la policía de Perú.

Contexto: Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa

Las primeras versiones apuntan a que esas dos personas estarían adelantando labores para extender un muelle, en cumplimiento de un contrato de Invías en Leticia.

Presidente Gustavo Petro, conmemoración Batalla de Boyacá en Leticia (Amazonas)
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro”, posteó Petro en esa plataforma digital.

Lo más leído

1. El trino que dejó el funcionario de Trump tras el sepelio de Miguel Uribe Turbay. Petro pensó en no dejarlo entrar al país
2. Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe: “Está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”
3. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, rechazó ese hecho, lo hizo por medio de su cuenta de X.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte. | Foto: Presidencia

“Sobre el incidente que se presentó ayer 12 de agosto en la isla de Santa Rosa, me permito informar, según los datos que me han sido reportados desde Leticia: Dos trabajadores del Consorcio Inges & M2020, un inspector de obra y un topógrafo realizaban estudios de batimetría dentro del contrato de Invías 1729 de 2020 en Leticia”, expresó la funcionaria.

Y avanzó: “El objeto del contrato es la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia. El inspector de obra Juan Daniel Torrado (interventoría) y el topógrafo Carlos Sánchez (obra) contrataron a John Willington Ama para el servicio de lancha y se desplazaron a la isla de Santa Rosa. Allí fueron detenidos por Policía Nacional Peruana”.

“Me informan también que Torrado ya se encuentra en Leticia, no así el topógrafo y el lanchero”, insistió la ministra.

Finalmente, el pasado 7 de agosto, en la conmemoración de la Batalla de Boyacá que se realizó en Leticia, el mandatario colombiano notificó que su Gobierno no reconocía la soberanía de Perú sobre la isla de Santa Rosa.

“La ley por medio de la cual se crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno”, indicó Petro en la lectura que hizo sobre una declaración de Estado.

Contexto: “No vamos no porque no queramos”: Gustavo Petro argumentó por qué no estará en las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay

Y concluyó en esa ocasión: “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Peruanos retaron a Daniel Quintero e izaron su bandera en el mismo lugar donde la había puesto el candidato; este es el video

2. ¿En qué parte de Miami está la casa de Messi? En fotos, esta es la lujosa mansión en la que vive con su familia

3. Los 5 elementos básicos que debe encontrar en un hotel en Estados Unidos

4. Subsidio TransMilenio en agosto: consulte si es beneficiario de pasajes gratis y cuántos le asignaron

5. Karina García explotó y lanzó fuerte sablazo; demoledoras palabras serían para Melissa Gate

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetrosecuestroPerúisla

Noticias Destacadas

Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.

Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad, dijo que prefiere que lo llamen en “femenino”: lea su explicación

Redacción Semana
Álvaro Uribe critica al gobierno de Petro y propone transición política en 2026.

Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe: “Está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

“Es un secuestro”: Gustavo Petro por contratistas colombianos detenidos en la isla de Santa Rosa. Crece la tensión con Perú

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.