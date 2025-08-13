Luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un video en el que explicaba las razones del por qué el presidente de la República, Gustavo Petro, no iba a asistir al sepelio de Miguel Uribe Turbay, el propio mandatario escribió un mensaje en el que habló de ese tema.

En el mensaje, el jefe de Estado anotó: “No vamos no porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio”.

La publicación la realizó Gustavo Petro en respuesta a la reacción de la vicepresidenta Francia Márquez, por las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay.

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré a las honras fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá”, posteó Márquez.

Y avanzó en el mensaje: “Desde la @ViceColombia, acompaño con solidaridad y respeto el dolor que hoy embarga a sus seres queridos, deseándoles fortaleza en este difícil momento”.

Francia Márquez y honras fúnebres a Miguel Uribe Turbay. | Foto: SEMANA.

“Hago un llamado al país a unirnos, a mantener la esperanza y a trabajar juntos por la reconciliación y la paz”, anotó la alta funcionaria del Gobierno nacional.

Armando Benedetti. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Sobre el video que publicó Benedetti, en el que detallaba las razones de por qué Petro no iba a estar en el sepelio, el funcionario indicó: “Desde el lunes en la tarde he venido teniendo y manteniendo una comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe y con allegados a la familia de Miguel Uribe”.

Funeral Miguel Uribe Turbay. | Foto: Guillermo Torres - Semana

“Yo ese lunes asistí en representación del Gobierno. Ayer en la tarde le expresé el interés del señor presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que era mejor que ni el presidente ni el Gobierno estuvieran presentes en esas honras o en esos momentos de dolor, en las exequias que se llevarán a cabo en la Catedral. Por lo tanto, el Gobierno y el presidente no asistirán debido a esa petición de la familia. Seguimos, entonces, orando por Miguel”.