Detuvieron a dos topógrafos colombianos en Santa Rosa, la isla en disputa con Perú, por hacer trabajos sin autorización

Las tensiones entre Colombia y Perú siguen en aumento después del inicio de la disputa entre ambos países por el territorio de Santa Rosa de Loreto, ubicada en la isla Chinería, en la triple frontera.

Este martes, 12 de agosto, se dio a conocer la intervención de la Policía Nacional del Perú a dos ciudadanos colombianos que se encontraban haciendo trabajos topográficos sin autorización en la zona en disputa entre Colombia y Perú.

Según informó la Radio Programas del Perú (RPP), transportistas fluviales fueron quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos extranjeros, quienes estaban empleando equipos de GPS para hacer trabajos topográficos.

Preguntados por las autoridades peruanas, los colombianos aseguraron que se encontraban haciendo un trabajo para un expediente técnico, pero no confirmaron cuál era la institución en la que trabajaban, según narra el diario El Comercio citando a RPP.

Otro de los medios que reportó lo sucedido fue TV Perú, quien intentó hablar con los colombianos que evitaron dar detalles limitándose a responder que hablarían únicamente con oficiales, negándose así a dar declaraciones ante los medios de comunicación.

Canal N aseguró, en cambio, que los extranjeros habrían sido identificados como profesionales provenientes de Bogotá y Leticia, quienes estarían trabajando para una constructora colombiana en labores de demarcación.

“Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, dijo uno al Canal N, mientras el otro aseguró que su labor “es la misma que realizamos en Colombia” negando cualquier indicio sobre actividades ilegales en el territorio peruano.

En medio de la disputa entre Colombia y Perú, el Ejército peruano ingresó a la isla Santa Rosa de Yavarí, ubicada en la región peruana de Loreto, en el río Amazonas, para colocar banderas del país y mantener una presencia en el territorio.

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Perú se han desplazado en barco hasta el cuartel de Santa Rosa junto a representantes de varias instituciones peruanas, y una vez allí han colocado las banderas en múltiples lugares de la isla para reforzar la presencia estatal en la misma, según ha recogido el diario peruano La República.

Isla Santa Rosa de Loreto. Perú. El Sr. es Max Ortiz. Alcalde encargado de la municipalidad de Santa Rosa. Agosto 10 2025 | Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

El presidente Petro acusó a principios de esta semana a Perú de “copar un territorio que es de Colombia”, unas declaraciones tras las que el Ministerio de Exteriores del país vecino expresó “su más firme y enérgica protesta”, defendiendo la creación, a mediados de junio, “de un nuevo distrito de Santa Rosa en uso de las potestades y atribuciones que le confiere la Constitución”.