Alcalde designado por Gobierno de Perú en Santa Rosa desmontó, él mismo, la bandera que Daniel Quintero puso en la isla

En diálogo con SEMANA, el alcalde designado por el gobierno de Perú en la isla de Santa Rosa, Max Ortiz Rubio, se manifestó con respecto al incidente de la bandera colombiana que apareció colocada en el territorio que la administración de Gustavo Petro no reconoce como jurisdicción peruana y reclama como tierra colombiana.

Además, este martes, el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, publicó un video en redes sociales donde él mismo muestra como fue que colocó la bandera en medio de un acto político junto a personas de su equipo.

El alcalde de la isla, designado por el gobierno de Perú, fue contundente en sus declaraciones con SEMANA, asegurando que el hecho se trataba de una provocación contra la población local, la cual, según testimonios a este medio, nunca se ha catalogado como colombiana en ningún momento.

“La verdad, desconocemos quién la puso, pero son cosas de repente provocativas dentro de nuestra soberanía, pero nosotros siempre estamos en paz, en paz y vamos a seguir en paz. Esa bandera se va a denunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, ellos van a arreglar ese tema”, manifestó el mandatario local, asegurando que él mismo, junto a autoridades locales, fueron los que retiraron la bandera.

Sobre la presencia de autoridades colombianas en el territorio, el alcalde también fue tajante al respecto. “En esta isla de Santa Rosa no hay Autoridad colombiana, como dice Petro, que aquí no hay ninguna autoridad colombiana. Todos somos peruanos hasta la muerte”, dijo a SEMANA.

Así mismo, manifestó que las instituciones que permanecen en la isla solo son las pertenecientes al gobierno peruano. “Entidades del Estado, para empezar, el Ejército del Perú, Policía Nacional del Perú, Marina de Guerra del Perú, hay migraciones, hay la aduana SUNAP, hay SENASA, hay Autoridad Portuaria Nacional, hay el Banco de la Nación”, manifestó Ortiz desde Santa Rosa al ser consultado al respecto.

Con respecto a dicho incidente, SEMANA captó que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, estuvo recientemente en Leticia, capital del departamento del Amazonas, y que limita con Santa Rosa, como se logró ver en una imagen.

Daniel Quintero en Leticia, Amazonas | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré”, dijo el exalcalde de Medellín en el video compartido en su cuenta personal de X en el vídeo que se dio a conocer este martes.