Líder de La Luz del Mundo fue condenado a 16 años y 6 meses de cárcel por abuso infantil

En 2019, Naasón Joaquín García fue capturado por las autoridades apenas puso un pie en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, Estados Unidos, lo que sorprendió principalmente a los feligreses de la iglesia que lideraba, La Luz del Mundo.

La gobernación del estado de California acusó al sujeto por delitos cometidos entre 2015 y 2018, entre los cuales están abusar sexualmente de menores de edad y difundir pornografía infantil.

Ahora, este miércoles, 8 de junio, una juez aceptó el acuerdo entre la Fiscalía de California y los abogados de García, quien confesó en días pasados haber obligado a dos niñas a practicarle sexo oral y otro cargo por actos lascivos con una menor y así librarse de ir a juicio en Estados Unidos.

Esto, de acuerdo con El País, anula las posibilidades de que “el apóstol de Jesucristo” responda por otros delitos como trata de personas, violación, extorsión y posesión de pornografía infantil, por lo que, de haber sido hallado culpable, se pudo haber enfrentado a una cadena perpetua.

“Estoy aquí para recordarte todas las cosas enfermas que me forzaste a hacer y que no he sido capaz de olvidar”, “Abusaste de mí de las maneras más enfermas posibles”, “Me destruiste la vida”, fueron algunas frases de las víctimas hacia García durante el juicio.

Vale la pena recordar que la confesión de los delitos por parte de García ocurrió cuando se declaró culpable de varios cargos de abuso sexual de menores, informó el viernes pasado el fiscal general de California.

La admisión de culpabilidad ocurre a pocos días de iniciarse el juicio en Los Ángeles en el cual García, de 53 años, enfrentaría más de 20 cargos, incluyendo violación, extorsión y posesión de pornografía infantil, entre otros crímenes perpetrados en California.

“García usó su poder para aprovecharse de menores. Se apoyó en su entorno para abusar sexualmente de fieles”, dijo el fiscal general Rob Bonta en un comunicado. “La condena de hoy no puede revertir el daño, pero ayudará a proteger a generaciones futuras”, aseguró.

Consideradas sus cómplices, junto con él fueron capturadas Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo, quien en 2020 se declaró culpable de tres cargos de contactar a menores para actos sexuales y un cargo de penetración sexual forzada.

Oaxaca también se declaró culpable y fue condenada por agresión. Una tercera mujer está fugitiva.

La Luz del Mundo fue fundada en 1926 en Guadalajara por el padre de García, Eusebio Joaquín González, quien aseguraba haber tenido en sueños una “revelación divina”.

La congregación surgió como una rama de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, derivación de la Iglesia Pentecostal, y sus fieles, a quienes se les denomina “aaronitas”, requieren permiso de los líderes dirigentes para viajar, estudiar, trabajar o casarse.

En marzo de 2020, las autoridades mexicanas congelaron casi 20 millones de dólares en cuentas de seis personas ligadas a la iglesia La Luz del Mundo.

*Con información de la AFP.