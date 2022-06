Video | Hombre murió ahogado en un lago de EE. UU. en presencia de policías que lo observaban

El hombre pidió ayuda a las autoridades, pero estas habrían afirmado que no lo iban a salvar.

El caso insólito de un habitante de calle en Estados Unidos, que murió ahogado mientras un grupo de policías afirmaba que no lo iba a salvar, le está dando la vuelta al continente. Al parecer, el hombre había hablado con los uniformados, respondiendo preguntas sobre una presunta pelea entre él y su compañera.

La víctima fue un hombre afroamericano de unos 34 años, conocido como Sean Bickings; los hechos tuvieron lugar en el estado de Arizona, justamente en un lago de Tempe, el 28 de mayo sobre las cinco de la mañana. Sin embargo, hasta este momento las autoridades estarían informando sobre el orden en el que sucedió la muerte de ese hombre.

El reporte policial afirma que los oficiales habrían llegado al centro de la ciudad a la hora mencionada, donde habrían interrogado a Bickings, preguntándole sobre un enfrentamiento físico entre él y su pareja. No obstante, estos no habrían “cooperado” y negaron la pelea, por lo que los oficiales los dejaron en libertad, ya que no tenían motivos para detenerlos.

A continuación, “los oficiales le dijeron a la pareja que estaban publicando sus nombres a través de una base de datos utilizada para verificar si las personas tenían órdenes de arresto pendientes; este es un procedimiento estándar”, explicaron las autoridades en un comunicado, recalcando que estaban siguiendo el protocolo cuando de repente el hombre saltó al lago.

“Esa verificación aún no se había completado cuando Bickings decidió trepar lentamente por una cerca metálica de 4 pies y entrar en el agua. Los oficiales le informaron que no se permite nadar en el lago”, continuaron afirmando sobre el incidente, recalcando que luego de que este nadara alrededor de 40 yardas se hundió y no volvió a salir a la superficie.

Medios locales afirman que la víctima les preguntó a las autoridades si era libre de nadar, ellos le habrían contestado que estaba prohibido el ingreso al agua y, haciendo caso omiso de las advertencias, Bickings se lanzó al lago.

Sin embargo, cuando el hombre gritó que se estaba ahogando y pidió ayuda, uno de los momentos más críticos de la situación, uno de los agentes de policía que estaban presentes afirmó que no se lanzaría para ayudarlo. “No voy a saltar por ti”, fueron las crudas palabras del uniformado que han causado polémica y rechazo por la comunidad.

Mientras que Bickings gritaba “por favor, ayúdenme. Por favor, por favor, por favor”, incluso la mujer que estaba con él, misma a la que estaban interrogando los policías, también les rogó que por favor le salvaran la vida al hombre.

Por su parte, las autoridades gubernamentales de la ciudad pidieron una investigación sobre el caso, en el que se determinen las acciones en contra de los policías, quienes estando presentes no acudieron al llamado de auxilio del ciudadano.

“Los tres agentes de policía de Tempe que respondieron a la llamada y presenciaron el ahogamiento han sido puestos en licencia administrativa, remunerada y no disciplinaria, en espera de las investigaciones, como es habitual en incidentes críticos”, afirmaron las autoridades de la ciudad. Recalcaron que, aunque se analizaría el cuerpo y la situación, los oficiales no tuvieron anotaciones disciplinares.

El fallecimiento de Bickings fue catalogado como una “tragedia” por las autoridades policiales, quienes afirmaron estar llevando un acompañamiento con la familia de la víctima.