Lo último: escritor Salman Rushdie fue víctima de brutal ataque en conferencia en Nueva York

Sorpresa y desconcierto ha generado en los asistentes a una conferencia en Nueva York un hecho violento perpetrado este viernes 12 de agosto en contra del escritor británico con origen indio, Salman Rushdie, quien fue atacado por un hombre, que lo abordó minutos antes del inicio de una conferencia, en la que el literato tomaría parte como panelista.

Según precisan medios internacionales, el ataque se presentó cuando un desconocido subió al escenario del auditorio en una institución conocida como Chautauqua y arremetió violentamente contra él; según lo que ha trascendido del ataque, la puñalada recibida por el autor fue en el cuello.

De acuerdo con las primeras informaciones, además de golpes, Rushdie también fue objeto de puñaladas por parte del agresor, a quien las personas asistentes al lugar lograron detener, y posteriormente fue puesto a disposición de agentes policiales.

Mientras tanto, el literato fue auxiliado por un grupo de personas, mientras acudía al lugar personal del servicio médico, con el objetivo de determinar las afectaciones sufridas su integridad por el controvertido escritor, quien, debido a sus posiciones, fue objeto, en los años 80´s, de amenazas de muerte por parte del régimen de Irán.

Precisamente, según recogen medios internacionales, una de las novelas más relevantes de su carrera como escritor, se refiere al libro “Los versos satánicos”, el cual no es bien visto al interior de la comunidad musulmana, e incluso ha sido vedado en varios países al ser considerado blasfemo.

Dentro de esos países, se destacan, además de Irán: Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Malasia, Indonesia, Qatar, Pakistán, Egipto y Bangladés.

Por esa misma razón, a finales del siglo pasado, el autor fue prohibido en algunos países de dicha cultura, y en Irán, el ayatolá Jomeini, había emitido en su contra una penalización religiosa, a través de una fatua, concepto que criminalizaba su obra.

Sobre Salman Rushdie, además del rechazo que despierta en integrantes de la comunidad musulmana, también es importante destacar que ha asumido fuertes posturas en pro de la defensa de la justicia racial, así como de la libertad de expresión, lo que también derivaría en que posiblemente pueda tener ‘enemigos’ al interior de quienes defienden o justifican causas contrarias.

De acuerdo con el medio internacional CNN, en el pasado, y con ocasión de la muerte violenta del ahora símbolo de la lucha racial en Estados Unidos, George Floyd, que desencadenó toda una ola de protestas, el escritor se había manifestado para señalar que el movimiento que ello indujo, era ‘incontenible’, señalando que lo sucedido con el hombre, que murió en un caso de brutalidad policial por parte de agentes blancos, fue solo el detonante de décadas de descontento.

El odio despertado en algunos sectores por parte de Rushdie, si bien en países como Irán ya no gobierna el Ayatola, se ha mantenido, e incluso, algunos sectores han llegado a ofrecer, abiertamente una recompensa por quien mate al escritor; no obstante, este se había manifestado tranquilo, aduciendo que no creía que alguien estuviera interesado en acceder a la recompensa.

Este escritor, quien goza de gran reconocimiento, actualmente tiene 75 años, y es considerado cómo uno de los mejores autores británicos contemporáneos, llegando incluso a formar parte de la Royal Society of Literature, y ha ser nombrado ‘caballero’ por parte de la corona inglesa.

Actualmente, el escritor habita en la ciudad de Atlanta, donde se desempeña como docente.